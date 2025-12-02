Avianca completó el 100 % de la actualización de software en la flota A320

Luego de pasar varios días de incertidumbre para cientos de viajeros por cuenta de la actualización de software en la flota A320, la aerolínea Avianca dio a conocer que completó el 100 %.

“Avianca informa que, tras un esfuerzo ininterrumpido y coordinado, finalizó con éxito la actualización del software ordenada por Airbus en el total de los aviones A320, que así lo requerían”, indica inicialmente el comunicado de la compañía este 2 de diciembre.

Avianca informó que más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones que necesitan del proceso.

“Priorizando siempre el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. A su vez, el equipo de Avianca trabajó 24/7 para mitigar, al máximo posible, el impacto en los 42.939 pasajeros afectados en 293 vuelos nacionales e internacionales, al ofrecer reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo”, detalla el escrito.

Con este anuncio, la compañía fue enfática en mencionar que ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde el jueves 4 de diciembre.

“Nuevamente, la aerolínea agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor que afectó globalmente la industria. Asimismo, gracias a las autoridades y a la industria por su colaboración y trabajo conjunto que resultó en poder ejecutar los trabajos rápidamente y retomar la operación con normalidad”, puntualiza el comunicado.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, se mostró agradecido con el respaldo que obtuvo del Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, y la Dian para lograr la actualización.

“Gracias al equipo que ha trabajado 24 horas al día los últimos días para recuperar la operación en tiempo absolutamente récord. El viernes nos encontramos con 124 aviones impactados por la medida. Sabemos que esta situación afectó muchos planes de viajes y el trabajo para minimizar el impacto fue incansable”, dijo en un video.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, confirmó que se completó el 100% de la actualización de ‘software’ en la flota A320. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/NHcxCjl5bP — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

Así mismo, envió un mensaje especial a los clientes de Avianca por su paciencia en medio de esta coyuntura que atravesaron como compañía.