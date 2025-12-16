Suscribirse

Avianca anuncia nuevo cambio a partir del 13 de enero: esto se sabe

La aerolínea se refirió a un ajuste en su estructura.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 8:03 p. m.
Avianca

Avianca anunció la tarde de este 16 de diciembre un nuevo cambio en su estructura organizacional. Indicó que a partir del 13 de enero de 2026 se dará un ajuste en el cargo de Chief Operating Office, que ahora será asumido por Felipe Gutiérrez Forero.

El nuevo funcionario de la aerolínea ahora será el responsable de garantizar excelencia y eficiencia operacional en el área de la aerolínea.

Avianca es una de las aerolíneas más importantes del país.

“Es una gran alegría darle la bienvenida a Felipe al equipo de Avianca. Confiamos que con su liderazgo y comprobada capacidad de ejecución en la industria seguirá fortaleciendo nuestro compromiso de brindar seguridad, excelencia y eficiencia en cada operación, estando siempre al lado de nuestros clientes para entregar el servicio que merecen” señaló Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.

Contexto: Reconocida empresa deberá pagar 40 millones de dólares a dos pacientes con cáncer que usaron uno de sus talcos

De acuerdo con el comunicado de la empresa, Gutiérrez cuenta con cerca de 15 años de experiencia en el sector aéreo y ha jugado un papel clave en la redefinición de la conectividad regional en Colombia.

En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.
Avianca anunció un nuevo cambio.

Es importante destacar que, entre la experiencia más reciente del directivo, desempeñó el cargo de gerente general en la aerolínea EasyFly, acompañando su transformación hacia Clic.

Con respecto a su perfil educativo, Gutiérrez es colombiano y tiene un MBA del INALDE Business School, Especialización en Legislación Financiera y títulos en Finanzas y Derecho de la Universidad de los Andes.

Contexto: Pedro Blanco Santos es nombrado nuevo presidente ejecutivo de Acerías Paz del Río

“Es un honor para mí unirme en los próximos días a Avianca y seguir fortaleciendo su operación. Sé lo que significa la aerolínea para los colombianos y los latinoamericanos y trabajaré para seguir elevando y consolidando el servicio que entregamos a nuestros clientes, junto a todo el equipo”, afirmó Felipe Gutiérrez Forero, Chief Operating Officer de Avianca Group.

Esto dijo la aerolínea.

Gutiérrez llega a la aerolínea en medio de un escenario de transformación y apertura de nuevas rutas. Es importante recordar que hace algunos días la aerolínea anunció la apertura de 160 rutas a 83 destinos.

