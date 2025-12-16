Avianca anuncia nuevo cambio a partir del 13 de enero: esto se sabe

Avianca anunció la tarde de este 16 de diciembre un nuevo cambio en su estructura organizacional. Indicó que a partir del 13 de enero de 2026 se dará un ajuste en el cargo de Chief Operating Office, que ahora será asumido por Felipe Gutiérrez Forero.

El nuevo funcionario de la aerolínea ahora será el responsable de garantizar excelencia y eficiencia operacional en el área de la aerolínea.

Avianca es una de las aerolíneas más importantes del país. | Foto: Álvaro Tavera

“Es una gran alegría darle la bienvenida a Felipe al equipo de Avianca. Confiamos que con su liderazgo y comprobada capacidad de ejecución en la industria seguirá fortaleciendo nuestro compromiso de brindar seguridad, excelencia y eficiencia en cada operación, estando siempre al lado de nuestros clientes para entregar el servicio que merecen” señaló Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, Gutiérrez cuenta con cerca de 15 años de experiencia en el sector aéreo y ha jugado un papel clave en la redefinición de la conectividad regional en Colombia.

Avianca anunció un nuevo cambio. | Foto: Cortesía Avianca

Es importante destacar que, entre la experiencia más reciente del directivo, desempeñó el cargo de gerente general en la aerolínea EasyFly, acompañando su transformación hacia Clic.

Con respecto a su perfil educativo, Gutiérrez es colombiano y tiene un MBA del INALDE Business School, Especialización en Legislación Financiera y títulos en Finanzas y Derecho de la Universidad de los Andes.

“Es un honor para mí unirme en los próximos días a Avianca y seguir fortaleciendo su operación. Sé lo que significa la aerolínea para los colombianos y los latinoamericanos y trabajaré para seguir elevando y consolidando el servicio que entregamos a nuestros clientes, junto a todo el equipo”, afirmó Felipe Gutiérrez Forero, Chief Operating Officer de Avianca Group.

Esto dijo la aerolínea. | Foto: Cortesía Avianca