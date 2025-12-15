Pedro Blanco Santos es nombrado nuevo presidente ejecutivo de Acerías Paz del Río

En la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, Acerías Paz del Río anunció, por medio de un comunicado de prensa, diversos movimientos en su organigrama empresarial.

En primer caso destacaron que tras un análisis riguroso de diversos perfiles, la junta directiva de Acerías Paz del Río tomó la decisión de nombrar a Pedro Blanco Santos como nuevo presidente ejecutivo de la Compañía a partir del 2 de enero del 2026.

“El nuevo presidente llega a esta posición tras liderar durante los últimos dos años la Vicepresidencia de Cadena de Abastecimiento, logrando transformaciones importantes en pro de la eficiencia de la operación de la empresa, garantizando siempre la confianza, estabilidad y el valor agregado que aporta Paz del Río”, destacó la compañía.

Trayectoria del nuevo presidente

En primer caso, la empresa señaló que su nuevo líder, Pedro Blanco Santos, llegó a Paz del Río en marzo de 2024, después de trabajar en el Grupo Nutresa por más de 30 años, periodo en el que se desempeñó en diversas posiciones de dirección y liderazgo, entre ellas la gerencia de operaciones de Galletas Noel.

Asimismo, destacó que durante más de trece años fue presidente del Consejo Directivo de LOGYCA y, por siete años, presidente de la Junta Directiva de la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI.

En relación con su formación académica, Blanco es Ingeniero de la Universidad de Antioquia, con máster en Business Administration de la Escuela de Alta Dirección de Mendoza (Argentina) y de las Universidades Francisco de Vitoria (Madrid) e Internacional de Catalunya (Barcelona). Además, cuenta con especialización en Marketing y Finanzas de la Universidad de San Francisco (Estados Unidos).

El grupo es uno de los más reconocidos del país y tiene presencia en diversas zonas. | Foto: León Darío Peláez

“Nuestro objetivo es claro: consolidar el liderazgo de Paz del Río en el mercado y materializar la transformación de la compañía para seguir generando valor a todos nuestros grupos de interés”, dijo Pedro Blanco Santos, nuevo presidente ejecutivo de Paz del Río.

Asimismo, por medio del comunicado de prensa se informó que la junta directiva de Paz del Río dio la bienvenida a Fabio Galán Sánchez, quien se integra a este órgano tras desempeñarse durante los últimos cuatro años como presidente ejecutivo de la empresa.

Fabio Galán Sánchez, nuevo miembro de la junta directiva de Acerías Paz del Río | Foto: León Darío Peláez