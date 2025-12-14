Esta empresa de nombre francés es más caleña que el champús y hoy está presente en millones de hogares colombianos

Francia siempre ha sido sinónimo de belleza, estilo y de las últimas tendencias para el cabello y la cosmética. Eso lo tenía claro Edmond Bougaud, un inmigrante de ese país europeo que se estableció en Cali y allí montó un salón de belleza en 1954. Además de los servicios típicos de este tipo de negocios, a Bougaud le ofrecieron la posibilidad de comercializar en el país una laca de marca Kleer Lac, la cual era producida por un laboratorio de Nueva York.

En poco tiempo, esa laca se convirtió en líder del mercado en el país, en plena época de los grandes peinados. Ese éxito llevó al empresario francés a dar el salto industrial para fabricar la laca y, con el paso de los años, logró consolidar una compañía que se transformó en un gigante de los sectores cosmético y de aseo. Decidió bautizarla Recamier, en homenaje a una célebre dama de la sociedad francesa del siglo XIX.

La compañía Recamier lleva más de 70 años en el mercado | Foto: Suministrada

La familia Bougaud inició su actividad industrial en el garaje de su casa y vendiendo los productos en su salón de belleza, pero en 1962 montaron su propia planta y comenzaron a producir el famoso shampoo Muss. También lo combinaron con la comercialización de marcas internacionales como Garnier, la cual posteriormente pasó a manos de L’Oréal. Eso los motivó a desarrollar sus productos, con investigación y desarrollo propios. Así, no solo lograron conquistar el mercado local, sino que también tienen presencia en 14 países.

Georges Bougaud, presidente de Recamier y quien asumió el cargo hace 50 años tras la muerte de su padre, recuerda que además de shampoo, empezaron a producir desodorante, protector solar, bronceadores y tinte para el pelo, con marcas como Tanga y Deo Pies.

El empresario, quien además se desempeñó como cónsul honorario de Francia en Cali, recuerda que Ecuador fue el primer mercado internacional de la compañía, al que llegó en 1990, impulsado por el inicio de la apertura económica. “En ese momento sabíamos que íbamos a perder participación en el mercado local, porque comenzarían a llegar productos importados. Por eso decidimos buscar nuevos compradores”, explica.

Actualmente, Recamier no solo exporta a Ecuador, sino que cuenta con una filial en ese país. En 1999 inició su expansión hacia Perú y posteriormente llegó al mercado estadounidense. Aunque no tiene filiales en todos los países donde opera y trabaja con distribuidores locales, toda su producción se concentra en su planta de Cali, desde donde abastece los mercados internacionales.

Georges Bougaud lleva 50 años al frente de la firma que fundó su padre. | Foto: Fotos: Oswaldo Páez / El País

Hoy Recamier está en el top 30 de las mayores empresas de cosméticos y aseo del país, con una facturación en 2024 de 286.838 millones de pesos, que implicó un aumento anual de 13,8 %.

Bougaud atribuye el crecimiento y supervivencia de la empresa, pese a la fuerte competencia, a la obsesión por la calidad, así como a empaques bien diseñados. Igualmente, gracias a la internacionalización, pudieron automatizar sus líneas y bajar costos. “A eso se suma que he tenido la suerte de contar con gente muy buena que me acompaña y muchos de ellos durante 35 o 40 años. La diferencia la hace la gente, en especial, cuando está motivada”, confiesa. Actualmente, emplea a unas 1.100 personas, contando las filiales.

Señala que, a lo largo de los años, la empresa ha aprendido a sortear las múltiples crisis que ha enfrentado el país y que, durante la pandemia, tuvo la fortuna de contar con la marca de antibacteriales Bacterion, que resultó clave para superar la emergencia sanitaria.

Comenta que pese a la constante incertidumbre, han mantenido sus inversiones y hace un año y medio construyeron una nueva planta a la que destinaron 25.000 millones de pesos. Ese proyecto tiene una segunda fase que implementan actualmente e implica una inversión de otros 6.000 millones de pesos.

Laboratorio de Recamier | Foto: Recamier

El presidente de Recamier explica que, además de su actividad industrial, la compañía ha incursionado en la distribución de productos de marcas internacionales afines. En Ecuador comercializa productos coreanos para el cuidado de la piel y, en Colombia, asumió la distribución oficial de ChapStick, una de las marcas de cuidado labial más reconocidas a nivel mundial. Gracias a esta estrategia, el país se ha consolidado como el segundo mercado más importante de ChapStick después de Estados Unidos.

Gracias a la actividad de comercialización, Recamier ha podido mantener ritmos de crecimiento del 6 % anual, en medio de brotes inflacionarios y de la dura competencia de productos chinos.

Añade que muchas de sus marcas usan palabras en francés o inglés, algo muy común en su sector, pero lamenta que eso ha hecho pensar a muchos que Recamier es una multinacional extranjera. “Cuando vienen visitantes a la planta suelen preguntarnos ¿dónde queda la casa matriz? y nos toca responderles que están en ella", comenta sonriente.