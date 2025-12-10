Advierten lo que podría pasar si el presidente Petro decreta emergencia económica: “Habrá mucha incertidumbre”

El Congreso le dio la estocada final al proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria del Gobierno nacional: lo hundió. Por eso, el presidente Gustavo Petro analiza opciones para garantizar que el Estado tenga recursos para el 2026 y una de esas es la posible declaratoria de emergencia económica.

Esta alternativa ha encendido las alarmas en varios sectores políticos y sociales, que le han puesto el ojo a las consecuencias que esto le podría traer a Colombia, así como los alcances que tendría el Ejecutivo.

Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió lo que podría pasar si el jefe de Estado finalmente se la juega por esta opción.

“Con esto el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, es decir, que no tienen que pasar por el Congreso de la República”, comentó.

En ese sentido, indicó que el Ejecutivo prácticamente puede coger la misma reforma tributaria que negó el Congreso y sacarla a través de un decreto que sea firmado por todos los ministros, lo que podría tomarse como desconocer la decisión que tomaron los senadores.

Todo ello, de acuerdo con el experto, podría modificar los impuestos que tienen los colombianos y se podría terminar gravando más a las empresas y a las personas. “Es una discusión que por su naturaleza debe de darse en el Congreso”, manifestó.

“Creemos que esto no sería una buena idea porque consideramos que la reforma no es conveniente para el país, hay muchos elementos que son un retroceso desde la competitividad y genera incertidumbre”, apuntó.

De hecho, Mejía dijo que una de las causas de la caída de la inversión es que hay “bandazos y señales” que ocasionan que no haya una estabilidad.

Además, advirtió que con la declaratoria de emergencia el Gobierno podría incluir muchos más artículos que los que hay actualmente en la ley de financiamiento. “Y ahí por supuesto que habrá mucha incertidumbre sobre cuáles serían los efectos”, mencionó.

Por otra parte, el exdirector ejecutivo de Fedesarrollo aseguró que no es cierto lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre los supuestos impactos que va a tener la no aprobación de la reforma tributaria.

“Realmente esas alertas que ha enviado no tienen asidero en la realidad porque el impacto sería de apenas del 3 % en el presupuesto, difícilmente se puede argumentar que va a generar problemas de fondo en la ejecución de los principales programas”, sostuvo.

El experto reiteró que no es algo “justificable” y, por lo mismo, afirmó que lo que se necesita hacer es que el Gobierno se “apriete el cinturón”, ya que es evidente que el gasto público en el país es muy alto.