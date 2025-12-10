Suscribirse

Así tocaría el bolsillo de los colombianos si el Gobierno Petro declarara la emergencia económica: “No sería una buena idea”

Al Gobierno del presidente Gustavo Petro le hundieron su reforma tributaria de $ 16 billones.

Redacción Debate
10 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
Gustavo Petro economia
Presidente de la República, Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En las últimas horas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recibió un duro golpe tras el hundimiento en el Congreso de la propuesta de reforma tributaria.

Tras el hundimiento de la reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X.

Contexto: MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

“El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional, nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, dijo el presidente Petro al inicio de su mensaje en X.

En El Debate de Semana, Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, explicó qué pasaría si el Gobierno Petro decretara la emergencia económica en el país, tras el hundimiento de la reforma tributaria.

¿Con hundimiento de tributaria PIERDE EL PUEBLO? Le responden al Gobierno Petro | El Debate

“La importancia de una declaratoria de emergencia y por eso tiene que pasar por un proceso de revisión jurídico constitucional por parte de la Corte Constitucional, es porque con la declaratoria de la emergencia económica, el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, esto quiere decir, decretos que no tienen que pasar por el Congreso de la República”, dijo Mejía.

En tal sentido, Mejía fue enfático en decir que, la declaratoria de una emergencia económica “no sería una buena idea” para el bolsillo de los colombianos.

&quot;Creemos que no&quot;: Fedesarrollo LE BAJA LA CAÑA al Gobierno Petro por tributaria | El Debate

“Por dos factores. Lo primero, porque consideramos que la reforma per se no es conveniente para el país. En muchos elementos realmente es un retroceso desde el punto de vista de competitividad. Por otro lado, genera incertidumbre. Yo creo que parte de lo que tenemos en materia de caída de la inversión es que hay unos bandazos, unas señales que infortunadamente no dan estabilidad en las reglas de fuego y la declaratoria de la emergencia económica es uno de los elementos", agregó en El Debate el saliente director de Fedesarrollo.

Mejía también mencionó al inicio de El Debate que “no es una sorpresa” el hecho de que la reforma tributaria del Gobierno Petro se haya hundido en el Congreso de la República.

&quot;2.5 SOBRE 5&quot;: &#39;rajan&#39; al Gobierno de Gustavo Petro en materia económica | El Debate

“Ratifica otra vez el limitado espacio político que tiene el Gobierno en el Congreso de la República. Con algo de mayorías en las Cámaras y en el Senado, difícilmente ha logrado rearmar su coalición política. Pero también con el agravante de presentar una reforma tributaria que naturalmente nunca es una ley popular; en un último año de gobierno, pues difícilmente había ese espacio político", señaló Mejía.

