“Con tantos años en el mercado hemos podido sobrevivir a muchas crisis, siempre con la mirada en alto”, Georges Bougadud, presidente de Recamier

Hoy en día, la compañía ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional y continúa en expansión. Prueba de ello, es la celebración de los 25 años de la marca Salon In que ha desarrollado un portafolio completo de productos innovadores distribuidos en cuatro grandes grupos que cubren todas las necesidades de los peluqueros: Vegan Keratin & Collagen, una línea vegana con champú, acondicionador y tratamientos para preparar el cabello antes del proceso creativo; Finishing, que incluye moldeadores, lacas, ceras, pastas y mousse para la preparación y toque final de los peinados; Technical, con productos para cambios de color y forma, como tratamientos anti frizz, tinturas permanentes, polvos decolorantes y reveladores de color, y Retail, que ofrece champús, acondicionadores, serums y tratamientos para mantener el cabello en casa.

“Nuestro objetivo es mantenernos en constante innovación, ahora tenemos nuevas técnicas de decoloración y productos veganos, relacionados también con nuestro compromiso con la sostenibilidad desde la industria, pero también con el bienestar de nuestros clientes, que encuentran en la marca alternativas que no maltratan el cabello”, afirma Bougadud.

Si bien es una compañía que ha logrado posicionarse dentro del mercado como un referente de la industria de la salud y la belleza, no está exenta de las crisis y de los impactos que puede tener la entrada de nuevos competidores al sector.

Igualmente, destaca que si bien, en más de 50 años de existencia se han presentado crisis, estas no han mermado el empeño de la empresa por crecer y no desfallecer. “Paciencia, esa es la mejor respuesta a cualquier crisis. Esa es la clave; no desesperarse ni tomar decisiones en medio de la urgencia, hay que ser pacientes y analizar la situación para luego tener la reacción adecuada, así es como nos logramos mantener después de tantos años, pasando por crisis económicas, pandemias y diferentes cambios de la sociedad”.