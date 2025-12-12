La reciente Encuesta Nacional sobre Polarización, realizada por Valientes es Dialogar con el Centro Nacional de Consultoría, dejó al descubierto una tensión que atraviesa la vida pública. El país no solo está dividido en materia política. También se ha instalado una mirada cada vez más recelosa sobre quienes crean empleo, invierten y sostienen buena parte de la estructura fiscal.

El estudio muestra que la polarización ha deteriorado la confianza general y ha afectado el ambiente económico, una percepción extendida entre los encuestados que asocian el enfrentamiento político con el estancamiento del crecimiento y con un clima institucional menos predecible.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Polarización, el 84 % de los colombianos percibe al país polarizado, el 75 % identifica esa división en su municipio y el 40 % incluso dentro de su familia . Esa tensión se expresa también en la economía: el 71 % considera que la polarización ha afectado el crecimiento económico, mientras que entre siete y ocho de cada diez ciudadanos creen que ha debilitado la seguridad, la gobernabilidad y el proceso de paz .

Además, tres de cada cuatro personas opinan que las instituciones públicas —en especial los ministerios, el sistema de justicia y la fuerza pública— operan bajo un nivel de afectación significativo derivado del clima de confrontación política .

Según la encuesta, esa desconfianza también se manifiesta en la manera como una parte de la ciudadanía percibe al sector empresarial. El 60 % de los consultados afirma creer que “los empresarios explotan a los trabajadores”, y un 54 % considera que “los empresarios quieren explotar la riqueza del país y no compartirla” .

Estas cifras reflejan la presencia de estereotipos y generalizaciones que han ganado terreno en el debate público y que, de acuerdo con el estudio, contribuyen a debilitar los vínculos de confianza entre distintos sectores sociales.

Esa lectura coincide con lo expresado recientemente por distintas voces del sector público y privado. Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, lo resumió así: “Es lamentable la estigmatización de los empresarios. Los vemos como explotadores y no reconocemos su valor. Colombia necesita más empresarios y deberíamos agradecerles embarcarse en la aventura de crear valor”, señaló, citando la encuesta como evidencia de ese deterioro en la percepción social.

Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam.

La misma inquietud apareció en el Foro Paz Electoral, donde el procurador Gregorio Eljach planteó que los empresarios tienen un papel directo en la defensa de la democracia. “Los empresarios deben formar parte de esta cruzada por la protección de las elecciones, la democracia la tenemos que defender entre todos”, dijo ante los asistentes.

Gregorio Eljach, procurador General de Colombia.

Eljach insistió en que deben integrarse a la política de paz electoral y recordó que el sector privado es un componente estructural del modelo económico colombiano. En su intervención destacó que “el sector privado que genera empleo, que genera riqueza, que paga impuestos, que contribuye al desarrollo, tiene una característica única: son los únicos que se quedan después que terminan los gobiernos”. Por esa razón, sostuvo, “los empresarios son un sector importante para el país y por eso hay que respetarlos, defenderlos y sostenerlos”.

En este contexto que afecta la percepción del empresariado, episodios recientes han evidenciado que la estigmatización puede trasladarse incluso a escenarios de protesta pública.

En octubre de 2025, manifestaciones frente a una sede de la ANDI en Bogotá derivaron en daños a la infraestructura del gremio, luego de que algunos activistas lo relacionaran con hechos asociados al conflicto en Medio Oriente. Su presidente, Bruce Mac Master, afirmó: “Rechazamos los ataques y el asedio al que han sido sometidos la ANDI, sus instalaciones y sus funcionarios”. En esa misma declaración señaló que la organización no tiene vínculo con esos acontecimientos y advirtió sobre los riesgos de convertir a entidades empresariales en blanco de disputas ajenas a su actividad.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

La encuesta muestra que la polarización ha debilitado la confianza en esa alianza histórica entre Estado y empresa, y que muchos ciudadanos ya perciben que el enfrentamiento político ha afectado incluso al sector privado. La preocupación del procurador se relaciona con ese dato: un deterioro prolongado en la confianza institucional podría seguir reduciendo el margen para invertir y crecer.

El escenario en el que aterrizan estas discusiones es decisivo. El Gran Foro Colombia 2026, convocado por SEMANA y DINERO, y organizado por Foros Semana, reunirá a líderes económicos, funcionarios y expertos en un año electoral que exigirá respuestas de fondo sobre cómo reconstruir confianza y atraer inversión.