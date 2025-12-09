Este es el creciente impulso de las exportaciones de productos colombianos que siguen cruzando fronteras

Las exportaciones de los llamados productos de “nostalgia” -aquellos que representan la tradición culinaria colombiana y que suelen ser consumidos por connacionales en el exterior- continúan ganando terreno en los mercados internacionales.

La harina de maíz para arepas, el Bom Bom Bum, Chocoramo, bebidas como Pony Malta y aguardientes, así como otros productos de panadería y confitería, han registrado un destacado dinamismo especialmente en el último trimestre del año.

Según cifras oficiales de Analdex, entre enero y septiembre de 2025 estas categorías movilizaron US$555,4 millones, un crecimiento de 10,5% frente al mismo periodo del año anterior. En volumen, las exportaciones alcanzaron 149.141 toneladas, es decir, 7,5% más que en 2024.

Productos como el Chocoramo, ha sido uno de los dulces que más se exportan en el último trimestre del año. | Foto: Alejandro Acosta

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, declaró qué: “estos productos típicos del país con valor agregado han logrado traspasar fronteras, para conquistar no solo a los colombianos en el exterior, sino también a otras comunidades latinas e incluso a los mismos nativos de cada mercado. El sector ha presentado un crecimiento respecto al año anterior, por eso es clave que sigamos abriendo oportunidades en países donde nuestros productos están siendo reconocidos y están tomando fuerza por su calidad”

Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España encabezan los destinos principales de estas exportaciones, con crecimientos que van desde el 6,2% hasta el 38,2%.

Entre los productos más demandados destacan bombones, caramelos, confites, pastillas, galletas saladas, chocolates y harina de maíz.

El dirigente gremial añadió que Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España, son los principales destinos donde llegan este tipo de productos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por regiones exportadoras, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca lideran el movimiento de estas mercancías. Empresas como Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu figuran entre las más activas.