Expportaciones

Este es el creciente impulso de las exportaciones de productos colombianos que siguen cruzando fronteras

Los productos colombianos tradicionales mantienen un sólido crecimiento en ventas externas, impulsados por la demanda de comunidades migrantes.

Redacción Economía
9 de diciembre de 2025, 9:05 p. m.
Las exportaciones de Colombia, al mes de septiembre de 2025, crecieron 1,8 %, según datos del Dane.
Las categorías de productos que hacen parte de las exportaciones de ‘nostalgia’ (confitería de azúcar, productos de panadería y molinería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y confitería de cacao) movieron US$555,4 millones, entre enero y septiembre de 2025. | Foto: El País

Las exportaciones de los llamados productos de “nostalgia” -aquellos que representan la tradición culinaria colombiana y que suelen ser consumidos por connacionales en el exterior- continúan ganando terreno en los mercados internacionales.

La harina de maíz para arepas, el Bom Bom Bum, Chocoramo, bebidas como Pony Malta y aguardientes, así como otros productos de panadería y confitería, han registrado un destacado dinamismo especialmente en el último trimestre del año.

Según cifras oficiales de Analdex, entre enero y septiembre de 2025 estas categorías movilizaron US$555,4 millones, un crecimiento de 10,5% frente al mismo periodo del año anterior. En volumen, las exportaciones alcanzaron 149.141 toneladas, es decir, 7,5% más que en 2024.

Productos como el Chocoramo, ha sido uno de los dulces que más se exportan en el último trimestre del año. | Foto: Alejandro Acosta

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, declaró qué: “estos productos típicos del país con valor agregado han logrado traspasar fronteras, para conquistar no solo a los colombianos en el exterior, sino también a otras comunidades latinas e incluso a los mismos nativos de cada mercado. El sector ha presentado un crecimiento respecto al año anterior, por eso es clave que sigamos abriendo oportunidades en países donde nuestros productos están siendo reconocidos y están tomando fuerza por su calidad”

Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España encabezan los destinos principales de estas exportaciones, con crecimientos que van desde el 6,2% hasta el 38,2%.

Entre los productos más demandados destacan bombones, caramelos, confites, pastillas, galletas saladas, chocolates y harina de maíz.

Nuevas decisiones frente al aumento de la tarifa en las visas para viajar a Norteamérica
El dirigente gremial añadió que Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España, son los principales destinos donde llegan este tipo de productos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por regiones exportadoras, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca lideran el movimiento de estas mercancías. Empresas como Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu figuran entre las más activas.

Un informe de ProColombia subraya que el canal de productos étnicos en Estados Unidos es hoy uno de los más relevantes para la agroindustria colombiana, tendencia reforzada por supermercados que han habilitado corredores especializados para atraer nuevos consumidores. Con más de 800.000 colombianos residentes en ese país y un mercado hispano que supera los 68,1 millones de personas, el potencial de crecimiento sigue creciendo año tras año.

