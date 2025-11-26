Suscribirse

Colombia cierra ocho años de cooperación suiza con avances en exportaciones y fortalecimiento institucional

El programa SIPPO concluye su presencia en el país tras impulsar capacidades empresariales, promover la sostenibilidad y facilitar más de USD 563 millones en exportaciones.

Redacción Economía
26 de noviembre de 2025, 7:12 p. m.
3.133 empresas colombianas participaron en el programa, logrando participación en 30 ferias internacionales.
3.133 empresas colombianas participaron en el programa, logrando participación en 30 ferias internacionales. | Foto: SIPPO

Tras ocho años de trabajo conjunto, el Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO) dio por concluida su operación en Colombia. La iniciativa, implementada por la ONG Swisscontact, acompañó a entidades y organizaciones del ecosistema exportador.

Durante su implementación, el programa contribuyó a que 3.133 empresas colombianas participaran en 30 ferias internacionales y facilitó exportaciones por más de USD 563 millones. Asimismo, fortaleció las habilidades de 13.237 personas relacionadas con el sector exportador, mediante espacios de formación y transferencia de conocimientos.

Desde 2017 se desarrollaron 141 intervenciones orientadas al fortalecimiento de entidades de apoyo empresarial como la Red Cacaotera, ACOTUR, Procolombia y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Como un legado sin precedentes, la cooperación Suiza logró 141 intervenciones estratégicas, cinco estrategias nacionales de promoción, y la capacitación de más de 13.200 personas del ecosistema exportador.
Como un legado sin precedentes, la cooperación Suiza logró 141 intervenciones estratégicas, cinco estrategias nacionales de promoción, y la capacitación de más de 13.200 personas del ecosistema exportador. | Foto: SIPPO

El programa también impulsó la generación de inteligencia comercial, con nueve estudios de mercado, misiones de orientación internacional y participación en ferias europeas vinculadas a sectores como alimentos procesados, ingredientes naturales y turismo sostenible.

Un aspecto central de la cooperación fue la incorporación de la sostenibilidad y la transformación digital como pilares del fortalecimiento institucional. A través de iniciativas enfocadas en prácticas responsables, cumplimiento de estándares internacionales y adopción de herramientas tecnológicas, el programa buscó preparar a empresas y entidades para escenarios comerciales más exigentes y globalizados.

Contexto: Con mayor producción y exportaciones el sector cacaotero nacional alista su feria anual

Philippe Schneuwly, director ejecutivo de Swisscontact, señaló que, “aunque SIPPO cierra su operación en Colombia, la experiencia y los vínculos permanecerán activos a través de la red global de SIPPO Alumni y de los proyectos comerciales en curso, lo que permitirá que Colombia continúe participando en esta plataforma internacional de cooperación comercial y aprendizaje”.

