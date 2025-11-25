Con mayor producción y exportaciones el sector cacaotero nacional alista su feria anual

El cacao colombiano, reconocido mundialmente por su calidad y aroma, será el eje central de la séptima edición de Chocoshow, evento que se realizará del 28 al 30 de noviembre en Corferias. La feria, que espera recibir a más de 18.000 visitantes y contará con la participación de 130 expositores, busca resaltar el valor económico, social y cultural de un cultivo que marca la vida de miles de familias rurales en el país.

Con más de 65.000 hogares vinculados a la cadena productiva del cacao, este fruto se ha consolidado como una fuente clave de desarrollo territorial. En 2024, la producción nacional alcanzó 67.678 toneladas, con Santander aportando el 41 % del total. Además, el 95 % del cacao colombiano está clasificado como fino de aroma por la International Cocoa Organization (ICCO), lo que ha fortalecido su presencia en mercados internacionales. Las exportaciones superaron los 130 millones de dólares, una cifra que evidencia el posicionamiento del producto y el trabajo conjunto de los productores.

La feria ofrecerá actividades que conectan tradición y conocimiento. Entre ellas se destaca el Concurso de Catabras Cacaoteras, donde los emblemáticos canastos de recolección se convierten en piezas creativas que reflejan las historias y paisajes de las regiones cacaoteras.

Más de 65.000 familias cacaocultoras son hoy el corazón de una cadena que transforma territorios, genera desarrollo y proyecta al país en los mercados internacionales. | Foto: Fedecacao

Uno de los escenarios más esperados será el Túnel Sensorial Inmersivo, un recorrido educativo que guía a los visitantes por las etapas del proceso productivo: cultivo, beneficio y transformación. Plántulas, herramientas rurales, áreas de secado y máquinas artesanales harán parte de esta experiencia que busca acercar al público a la cotidianidad del campo.

La programación también incluye talleres de formación, el espacio infantil ChocoKids y las Cacao Talks, donde expertos analizarán desafíos y oportunidades del sector. A esto se suma el concurso “La Mejor Almendra de Cacao”, que premia la excelencia técnica de los productores.