Multinacional lanza su programa de practicantes para 2026. Así puede postularse
El proceso de selección busca identificar nuevos talentos en América del Sur, con 17 cupos disponibles para distintas sedes, incluyendo Colombia.
La multinacional de alimentos Minerva Foods anunció la apertura de inscripciones para su programa Trainee 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales interesados en desarrollarse dentro del sector cárnico y agroindustrial.
El programa ofrecerá 17 vacantes distribuidas en Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, con inicio previsto para enero de 2026.
En el caso de Colombia, los seleccionados participarán en una experiencia de 12 meses, durante la cual formarán parte de proyectos estratégicos y de innovación que impulsan la transformación del sector cárnico, al tiempo que fortalecen sus competencias de liderazgo.
El proceso está abierto para graduados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 en áreas como Ingeniería, Medicina Veterinaria, Administración, Economía y Análisis de Datos.
Los candidatos deben contar con un nivel avanzado de inglés y estar dispuestos a la movilidad nacional o internacional.
El programa, que combina aprendizaje práctico y desarrollo profesional, busca formar líderes capaces de asumir roles estratégicos dentro de la industria alimentaria.
A lo largo del año de formación, los participantes pasarán por distintas áreas del negocio y recibirán acompañamiento directo de equipos ejecutivos y mentores regionales.
Fernanda Devecz Penteado De Luca, directora global de Talentos de la compañía, destacó: “Esta iniciativa es una invitación para transformar el futuro de los negocios y dejar una huella en un mundo en constante evolución”, resaltando el enfoque del programa en la innovación, el liderazgo y la toma de decisiones con impacto real.
La ruta formativa se estructura en tres ejes: “Mundo Minerva”, orientado a la inmersión cultural y estratégica; “Negocio”, centrado en la comprensión operativa del mercado; “Liderazgo en Acción”, que fortalece las habilidades de gestión y dirección de equipos.
El proceso selectivo se llevará a cabo en diferentes etapas: Inscripción y verificación de requisitos; Dinámicas online y desafíos del día a día en Minerva; Paneles con directores y gestores de talento; Entrevista final con ejecutivos C-Level.
Las inscripciones pueden realizarse en la página oficial de la compañía Gupy.