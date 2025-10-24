Multinacional lanza su programa de practicantes para 2026. Así puede postularse

La multinacional de alimentos Minerva Foods anunció la apertura de inscripciones para su programa Trainee 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales interesados en desarrollarse dentro del sector cárnico y agroindustrial.

El programa ofrecerá 17 vacantes distribuidas en Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, con inicio previsto para enero de 2026.

En el caso de Colombia, los seleccionados participarán en una experiencia de 12 meses, durante la cual formarán parte de proyectos estratégicos y de innovación que impulsan la transformación del sector cárnico, al tiempo que fortalecen sus competencias de liderazgo.

El proceso está abierto para graduados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 en áreas como Ingeniería, Medicina Veterinaria, Administración, Economía y Análisis de Datos.

Los candidatos deben contar con un nivel avanzado de inglés y estar dispuestos a la movilidad nacional o internacional.

El programa busca identificar nuevos talentos con visión global y habilidades de liderazgo. | Foto: Agencia 123rf

El programa, que combina aprendizaje práctico y desarrollo profesional, busca formar líderes capaces de asumir roles estratégicos dentro de la industria alimentaria.

A lo largo del año de formación, los participantes pasarán por distintas áreas del negocio y recibirán acompañamiento directo de equipos ejecutivos y mentores regionales.

Fernanda Devecz Penteado De Luca, directora global de Talentos de la compañía, destacó: “Esta iniciativa es una invitación para transformar el futuro de los negocios y dejar una huella en un mundo en constante evolución”, resaltando el enfoque del programa en la innovación, el liderazgo y la toma de decisiones con impacto real.

La ruta formativa se estructura en tres ejes: “Mundo Minerva”, orientado a la inmersión cultural y estratégica; “Negocio”, centrado en la comprensión operativa del mercado; “Liderazgo en Acción”, que fortalece las habilidades de gestión y dirección de equipos.

El proceso selectivo se llevará a cabo en diferentes etapas: Inscripción y verificación de requisitos; Dinámicas online y desafíos del día a día en Minerva; Paneles con directores y gestores de talento; Entrevista final con ejecutivos C-Level.