El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos ( FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU., anunció el retiro masivo de aproximadamente 58 millones de libras de corn dog y salchichas en palito.

El motivo de esta decisión se dio debido a que la contaminación con la madera, ya ha causado varias lesiones en algunos de sus consumidores.

¿Cuáles son los productos afectados?

Los productos que Hillshire Brands Company ha retirado fueron aquellos que se envasaron entre el 17 de marzo y el 26 de septiembre de 2025, los cuales se distribuyeron en tiendas minoristas, establecimientos de servicio de alimentación, escuelas e instalaciones Departamento de Defensa, por diferentes partes de Estados Unidos.

La presencia de astillas de madera en los productos cárnicos, generó uno de los retiros más grandes que se han realizado este año en Norteamérica.

Se sabe que se encontraron trozos de madera incrustados en la masa de las salchichas de maíz, lo que las hace peligrosas para quienes las consuman.

Es uno de los casos más delicados, ya que estos productos no solo se distribuyeron por varios establecimientos comerciales a lo largo y ancho del país, sino que llegaron lasta escuelas e instalaciones militares, lo que pone en riesgo a miles de personas.

La falla en los protocolos de seguridad es inminente y hasta el momento, se han registrado 5 consumidores con lesiones, por la contaminación de la carne del producto.

¿Cómo se descubrió el producto contaminado?

La queja puesta por varios consumidores sobre las lesiones causadas por la presencia de astillas en el contenido cárnico, encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias.

Según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos ( FSIS), a investigación hecha hacia Hillshire Brands determinó que se utilizaron palitos de madera en la producción, antes del rebozado, lo cual contaminó los productos que llegaron a manos de los consumidores.

Los artículos retirados llevan los números de establecimiento EST-582 o P-894 en sus envases, y se vendieron tanto en línea como a través de canales minoristas tradicionales.

Los productos sujetos al retiro incluyen varios tipos de salchichas de maíz y salchichas en palito que podrían aún estar en los refrigeradores y congeladores de los consumidores, así como en almacenes institucionales.

El retiro incluye a todos los productos de la referencia mencionada que fueron distribuidos en todo el país.

Las autoridades hacen un llamado para que la comunidad no consuma este tipo de productos o lo deseche, en caso de que ya los haya adquirido. También los pueden devolver al punto de venta.

No olvide que si usted o cualquier persona conocida llega a estar afectado por este tipo de astillas en la comida, debe consultar de inmediato con su servicio médico para iniciar el tratamiento médico correspondiente.