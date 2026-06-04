Tendencias de consumo en el Día del Padre se enfocan en experiencias en casa, ¿por qué?

Las celebraciones en casa y las experiencias gastronómicas han cobrado mayor relevancia en el Día del Padre, una fecha que mantiene un comportamiento dinámico en el comercio colombiano, especialmente en categorías relacionadas con el hogar y la cocina.

En el país, esta tendencia se refleja en el creciente interés por compartir momentos familiares alrededor de la mesa. De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, las celebraciones en casa han ganado protagonismo, impulsadas por la búsqueda de encuentros más cercanos. En esa misma línea, estudios de NielsenIQ indican que los consumidores priorizan experiencias que generen conexión emocional, con la cocina como eje central.

En este contexto, el asado se ha consolidado como uno de los planes más utilizados para conmemorar la fecha. Sin embargo, la experiencia no depende únicamente de la preparación de los alimentos, sino también de los utensilios y herramientas utilizados. “Hoy las personas entienden que un buen asado no empieza en la parrilla, sino desde la selección de cada herramienta. Los detalles marcan la diferencia en la experiencia”, afirmó David Lee, fundador y director de la marca que lleva su nombre.

Tabla de cocina fabricada por la marca David Lee. Foto: Suministrada / API

El empresario señaló que aspectos como materiales, diseño, funcionalidad y durabilidad inciden en el resultado final y en la dinámica alrededor de la mesa. En ese sentido, recomendó priorizar materiales resistentes como la madera de alta calidad, elegir productos según su uso específico, evaluar el tamaño y la ergonomía, considerar el diseño y optar por opciones sostenibles provenientes de procesos responsables.

Marcas locales han incorporado estas tendencias en el desarrollo de productos. Es el caso de David Lee, creada en Cajicá en 2018, que fabrica tablas para cocina y asados en madera teca reforestada.

“Creemos que una buena herramienta puede transformar completamente la experiencia de cocinar y compartir”, agregó Lee.

Con estas dinámicas, el Día del Padre se orienta cada vez más hacia experiencias compartidas en torno a la mesa, donde la preparación y el tiempo en familia se consolidan como elementos centrales de la celebración.