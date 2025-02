Acuerdo laboral en Acerías Paz del Río, se evita el riesgo de huelga que había sido votada

De hecho, los ingresos para 2023, fueron de 1,5 billones de pesos, con una caída de 4,5%, al tiempo que registró pérdidas por más de 30.000 millones de pesos. Y aunque no se conocen cifras consolidadas del año pasado, en una reciente comunicación de la administración, en medio del anuncio de huelga, la empresa, en la información relevante ante la Superfinanciera, señaló: “El sindicato está solicitando un incremento salarial que no se compadece con la crisis del sector siderúrgico a nivel mundial y en particular con el momento actual, en el que Acerías Paz del Río registró pérdidas de cerca de 60.000 millones de pesos el año pasado. Hacemos un llamado a la organización sindical a continuar negociando sobre la base de un acuerdo justo y viable, que no ponga en riesgo la estabilidad de la empresa, de sus trabajadores, ni el legado construido por cuatro generaciones a lo largo de los 77 años de existencia de Acerías Paz del Río”.