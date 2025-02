Casa Blanca estaría lista para imponer aranceles de hasta el 50% al acero y aluminio de Canadá y México

El martes, el ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, le pidió al presidente Trump que no se dispare en el pie. “Dice a veces el presidente Trump, ‘sentido común’. Bueno, pues le tomamos la palabra: sentido común, no balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos cuarenta años”, declaró Ebrard.