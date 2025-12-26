¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habló de las expectativas que hay respecto al salario mínimo de 2026. El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia es de $1.423.500. Adicionalmente, los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte, el cual se fijó en $200.000 para este mismo periodo. En conjunto, el ingreso básico mensual para un trabajador que recibe el mínimo en 2025 totaliza $1.623.500.

Varias versiones apuntan a que el salario mínimo de 2026 tendría un alza de hasta el 19 %, con supuestos fines electorales y populistas del presidente, Gustavo Petro, buscando ganar popularidad para su colectividad con miras a las elecciones del próximo año, sin importar si aumenta la informalidad o si diversos indicadores económicos, como la inflación, se alteran.

Para despejar esas dudas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió si es cierto o no que el alza del salario mínimo será sustancial. “Quien está encargado, o quienes estamos encargados de formular el decreto, el equipo técnico del Ministerio del Trabajo, en un diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, con el presidente de la República, no tenemos datos concluyentes porque estamos, precisamente, construyendo el decreto de incremento”.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Al insistirle, en la emisora Blu Radio, si el alza rondará el 18 % o el 19 %, como se rumora, Antonio Sanguino no lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. “Yo espero entregarle esa información. Hablaré a todo el país el próximo lunes o martes”, señaló.

Al preguntarle a qué se refiere el Gobierno cuando dice “salario mínimo vital”, el ministro respondió: “Bueno, primero recordar que este concepto no es un concepto original del Gobierno ni del presidente. Eso sí, es la primera vez que se tiene en cuenta en esta discusión. Pero es un concepto que está en el artículo 53. de la Constitución Nacional. Es un concepto sobre el que hay sentencias de la Corte Constitucional y es un concepto acuñado en la Organización Internacional del Trabajo. Vale la pena recordar que la OIT, un organismo creado en 1919, que es el organismo de Naciones Unidas para los temas laborales en el mundo, es un organismo tripartito en el que tienen asiento empleadores o empresas trabajadores y gobiernos de más de 170 países”.

“Y la OIT dice que el salario vital es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo”, agregó Sanguino.

“La OIT precisa que el costo de la canasta vital está compuesto por un 43 % en alimentación, un 24 % en vivienda, un 5 % para gastos de salud y educación y un 28 % para otros gastos esenciales del trabajador y su familia. Para Colombia se calcula que en una familia de tres integrantes o de cuatro integrantes trabajan o laboran un 1.5 %”, agregó.

Sanguino también habló de los cambios en el recargo nocturno. “El recargo nocturno se venía pagando, solo que se hacía después de las 9 de la noche. Y eso en virtud de la Ley 789 de 2002, de tiempos del expresidente Álvaro Uribe, que extendió la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche. Luego hubo un ajuste de esa hora hasta las 9 de la noche en tiempos del expresidente Juan Manuel Santos”.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo Foto: COLPRENSA

“Ahora, a partir de la reforma laboral de la Ley 2466 de este año, que fue sancionada por el presidente el 26 de junio de 2025, a partir del 25 de diciembre ese recargo se empieza a pagar después de las 7 de la noche”, explicó.

Con el cambio, dijo, cerca de tres millones de personas se cobijarán de esta alza.