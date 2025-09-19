Suscribirse

Turismo

El pueblo de Nariño que fue departamento y es sede de uno de los sitios más visitados del país

Está ubicado a 82 kilómetros de Pasto.

Redacción Turismo
19 de septiembre de 2025, 11:34 p. m.
Ipiales
Ipiales es una de las ciudades para conocer en Nariño. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El departamento de Nariño, ubicado en el sur de Colombia, es reconocido por su riqueza cultural, paisajes naturales, tradiciones y una variada oferta gastronómica.

Uno de sus 64 municipios es Ipiales, el segundo con mayor población y que limita con Ecuador.

Es conocido como la ‘ciudad de las nubes verdes’. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Nariño (Situr Nariño), esto se debe a la coloración de las nubes al atardecer, “pues se cree que las montañas que cubren a Ipiales se reflejan para dar esta hermosa tonalidad”.

Como dato histórico, este municipio fue brevemente un departamento del país. Eso ocurrió entre los años 1908 y 1910, fecha en la que el territorio fue nuevamente integrado a Nariño.

Ipiales también es uno de los municipios más fríos del país, según un reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de 2024.

Contexto: El pueblo nariñense reconocido por sus hermosos paisajes y rica historia, ideal para el ecoturismo

Atractivos turísticos

El principal atractivo turístico de Ipiales es el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, una obra arquitectónica ampliamente reconocida que fue construida en el siglo XVIII, en el abismo del cañón del Guáitara.

“La catedral es un templo de estilo romántico y estructura elegante, en su parte interior presenta estilos dóricos, el más antiguo de los órdenes arquitectónicos clásicos. El templo consta de cuatro amplias naves y de una fachada principal simétrica”, describe Situr Nariño.

En cercanías al santuario está el teleférico de Las Lajas, el cual permite apreciar los paisajes de la zona. Fue inaugurado en 2015 y tiene un recorrido 1.500 metros en el que atraviesa el cañón del río Guáitara.

Santuario Nuestra Señora de Las Lajas
El Santuario de las lajas es uno de los destinos religiosos para conocer y visitar. | Foto: Getty Images

“Su trayecto son 15 minutos de una vista hipnotizante hasta llegar al santuario. Desde ahí se puede apreciar los bellos paisajes que rodean al municipio de Ipiales; sus montañas cubiertas de retazos de prado y cultivos, el majestuoso cañón y lo lejos una panorámica de su cabecera municipal”, subraya el sistema de información turística.

Contexto: Así es el pintoresco pueblo de Nariño cuyo nombre significa “riqueza extraordinaria”

Otro sitio de interés es El Charco, barrio que recibe a los visitantes del santuario como un corredor obligado. Este es un “lugar colorido que hace honor al arte precolombino de la región y la exquisita gastronomía en la que se destaca el famoso cuy”.

Entre los eventos culturales más relevantes se resaltan el Carnaval Multicolor de la Frontera en enero, el Festival Internacional de Tríos reconocido como patrimonio cultural, el Festival de la Música Campesina y la Fiesta de la Virgen de las Lajas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentador de City TV confesó que fue suplantado y sus cuentas fueron embargadas; así se dio cuenta de lo que estaba pasando

2. Duván Vergara marca golazo en Argentina: video del remate de media distancia

3. Golpe a Maduro: se conoce la identidad de quien podría ser el primer desertor del régimen

4. Disney enfrenta cancelaciones por suspensión del programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ ¿Qué está detrás de esta decisión?

5. Selección anuncia nuevo técnico para amistosos antes del Mundial 2026: se “respalda al profesor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en Colombiadestinos turísticos en colombiaNariño

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.