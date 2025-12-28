Gente

¿Quiere dinero y viajes para el 2026? Estos son los tres rituales más famosos para hacer antes de fin de año

Estas son las prácticas más gustadas que se realizan dentro y fuera de Colombia.

28 de diciembre de 2025
Rituales de fin de año.
Rituales de fin de año. Foto: Getty Images

Cada 31 de diciembre muchas personas repiten gestos simbólicos con la esperanza de iniciar el año con buena fortuna: atraer dinero, abrir la posibilidad de viajar o, simplemente, marcar un punto de partida.

En medio de la incertidumbre económica y el encarecimiento de los viajes, estos rituales de Fin de Año siguen vigentes como una forma de expresar deseo y expectativas para el año que comienza.

Brindar con un anillo de oro en la copa

Una práctica extendida en varios países consiste en colocar un anillo dentro de la copa al brindar a medianoche. La idea simbólica es que el oro, asociado históricamente en fortuna y riqueza, “transmita” simbólicamente prosperidad cuando se bebe el primer trago del año.

Al realizar esta práctica, no se debe poner en peligro su salud. Si se realiza este ritual, hay que asegurarse de usar un anillo que no sea muy chico y retirarlo de la copa antes de tomar.

Dar la vuelta a la cuadra con una maleta

En Colombia y otras partes de Latinoamérica es común salir a la calle con una maleta vacía y dar una vuelta a la manzana, justo pasada la medianoche para “invocar” viajes durante el año entrante. La maleta funciona como símbolo de movimiento y apertura a nuevas experiencias; la acción colectiva (con amigos o familia) refuerza el gesto.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

A pesar de que sea un gesto simbólico, si sale a la calle a medianoche, debe cuidar su seguridad y respetar las normal del lugar en que se encuentre. No es necesario llevar la maleta cargada: la tradición enfatiza el símbolo, no el equipaje real.

Colocar un billete dentro del zapato

Otra costumbre extendida consiste en meter un billete o monedas dentro del zapato antes de la medianoche, con la intención de que “el dinero camine” con la persona durante el año.

Variantes de este gesto aparecen en Asia y Latinoamérica, como Filipinas y algunas tradiciones chinas utilizan monedas o elementos redondos como símbolo de continuidad y fortuna.

Bancolombia anuncia los horarios para fin de año; usuarios deben tomar precauciones

¿Por qué las personas realizan estos rituales? ¿Tienen algún efecto real?

La investigación en psicología social y antropología no sostiene que un ritual garantice resultados materiales, pero sí explica por qué muchas prácticas funcionan a nivel subjetivo: los rituales regulan emociones, aumentan la sensación de control y ayudan a fijar intenciones.

También se ha demostrado que estas acciones reducen la ansiedad, mejoran la confianza y facilitan la orientación hacia metas concretas.

