Economía

Bancolombia anuncia los horarios para fin de año; usuarios deben tomar precauciones

Tradicionalmente, los bancos modifican sus horarios en las fiestas de fin de año.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 2:28 a. m.
En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Bancolombia anunció los horarios para final de año. | Foto: Cortesía Bancolombia

Con la llegada de la última semana del año, los usuarios del sistema bancario del país empiezan a realizar las últimas operaciones para finalizar el 2025 con todas sus obligaciones al día.

Por otro lado, las entidades a las cuales se encuentran afiliados los usuarios definen los horarios en los cuales se prestará atención en medio de las tradicionales festividades.

La primera parte que definió Bancolombia es que se prestará atención normal en los últimos tres sábados del 2025; sin embargo, los domingos las sucursales bancarias permanecerán cerradas.

Bancolombia Carrera 11 Calle 82 Fachada
Bancolombia tendrá atención el 24 de diciembre. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En relación con el 24 de diciembre, los usuarios de Bancolombia podrán disfrutar de atención presencial hasta la 1 de la tarde; en dicha franja las personas accederán a los servicios con los que cuenta la entidad. Además, se destacó que el 25 de diciembre no se prestará atención en las sedes físicas, pero los miles de cajeros electrónicos funcionarán de manera rutinaria.

Por otra parte, a lo largo del 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero, no se prestará atención en los bancos con los cuales cuenta Bancolombia.

A pesar de que los medios digitales han ganado un amplio recorrido entre los usuarios del sistema bancario, hay personas que prefieren realizar los trámites por medio de las oficinas físicas con las que cuenta el banco. Sin embargo, las personas que manejen los sistemas digitales de la empresa podrán acceder a ellos en cualquier momento por medio de su dispositivo móvil.

Durante los otros días del mes en curso, los horarios de Bancolombia serán los mismos que se han manejado a lo largo del 2025.

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo
Usuarios pueden acceder a los servicios por medio de la app del banco. | Foto: Foto SEMANA

Canales digitales

Una de las propuestas que se ha fortalecido en los últimos años es la oferta de servicios digitales para las personas que no pueden asistir a las sedes físicas.

¿Qué servicios ofrece la entidad por medio de sus canales virtuales?

  • Pagos a través del sistema PSE
  • Transferencias nacionales e internacionales
  • Abonos a cartera
  • Solicitud de productos financieros
  • Expedición de certificados
  • Asesoría sobre productos
  • Inscripción de cuentas
  • Bloqueo de servicios
  • Contacto con los centros de ayuda

Junto a esto, por medio de los números telefónicos, las personas pueden reportar cualquier inconveniente que se presente durante los días en los cuales no se presta atención física. Además, se puede pedir información sobre los servicios fundamentales para las finanzas del país.

