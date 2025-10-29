Bancolombia revivirá marca querida por muchos colombianos con nueva tarjeta débito con icónico logo

Bancolombia es uno de los bancos más importantes del país. Desde hace varios años, la entidad ha ganado un gran número de usuarios y es uno de los bancos que más agrupa cuentas en el país.

Sus marcas derivadas se han ganado un lugar en el corazón de millones de colombianos y ahora anunciaron que revivirán una marca que hace unos años funcionaba en el país y que dejó de aparecer.

La marca fue lanzada en 1975 en Antioquia. | Foto: Cortesía Bancolombia

Se trata de la marca Conavi, que había sido una entidad aparte que terminó fusionándose con el banco hace unos 19 años. El Banco Conavi no regresará por completo, sino solo su logo de la abejita, con el fin de lanzar una nueva tarjeta débito edición limitada.

Es importante recordar que Conavi, la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, fue una entidad financiera que tenía un enfoque en la compra de vivienda y también el ahorro.

Fue creado en Medellín en 1974. De hecho fue una de las primeras entidades en dar acceso ilimitado a ciudadanos en la financiación de construcción de viviendas como una alternativa a los bancos.

El Banco Conavi se fusionó entre 2005 y 2006. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el 2000 se dieron varios cambios en el sistema financiero del país y las corporaciones de ahorro y vivienda debían convertirse en bancos, por lo que Conavi cambió su nombre a Banco Comercial y de Ahorros, manteniendo igualmente la marca Conavi.

La fusión con Bancolombia se dio en 2005, luego de que los accionistas mayoritarios de Conavi, que eran Corfinsura y Bancolombia, decidieran fusionarse en una misma empresa. Las cuentas de Conavi se migraron a Bancolombia.

Tiene una historia de más de 30 años. | Foto: Getty Images/Image Source