Economía

Bancolombia revivirá marca querida por muchos colombianos con nueva tarjeta débito con icónico logo

Esto es lo que pasará con la marca.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 2:30 p. m.
Bancolombia Carrera 11 Calle 82 Fachada
Esto es lo que pasará con el banco y la nueva marca que revivirán. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bancolombia es uno de los bancos más importantes del país. Desde hace varios años, la entidad ha ganado un gran número de usuarios y es uno de los bancos que más agrupa cuentas en el país.

Sus marcas derivadas se han ganado un lugar en el corazón de millones de colombianos y ahora anunciaron que revivirán una marca que hace unos años funcionaba en el país y que dejó de aparecer.

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
La marca fue lanzada en 1975 en Antioquia. | Foto: Cortesía Bancolombia

Se trata de la marca Conavi, que había sido una entidad aparte que terminó fusionándose con el banco hace unos 19 años. El Banco Conavi no regresará por completo, sino solo su logo de la abejita, con el fin de lanzar una nueva tarjeta débito edición limitada.

Es importante recordar que Conavi, la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, fue una entidad financiera que tenía un enfoque en la compra de vivienda y también el ahorro.

Fue creado en Medellín en 1974. De hecho fue una de las primeras entidades en dar acceso ilimitado a ciudadanos en la financiación de construcción de viviendas como una alternativa a los bancos.

.
El Banco Conavi se fusionó entre 2005 y 2006. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el 2000 se dieron varios cambios en el sistema financiero del país y las corporaciones de ahorro y vivienda debían convertirse en bancos, por lo que Conavi cambió su nombre a Banco Comercial y de Ahorros, manteniendo igualmente la marca Conavi.

La fusión con Bancolombia se dio en 2005, luego de que los accionistas mayoritarios de Conavi, que eran Corfinsura y Bancolombia, decidieran fusionarse en una misma empresa. Las cuentas de Conavi se migraron a Bancolombia.

Algunos bancos le recuerdan a los usuarios que nunca deben aceptar ayuda de extraños durante una transacción.
Tiene una historia de más de 30 años. | Foto: Getty Images/Image Source

De acuerdo con Valora Analitik, el objetivo de revivir la marca es la conmemoración de los 150 años que cumplirá Bancolombia dentro de poco. También se espera que el banco lance una campaña de Navidad que traerá consigo una tarjeta con el logo de la popular “abejita”.

