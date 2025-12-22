Estados Unidos

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Aunque la residencia permanente permite salir del país, no todos los viajes son iguales; la falta de documentos o una ausencia prolongada le puede generar problemas al volver.

Margarita Briceño Delgado

22 de diciembre de 2025, 1:39 p. m.
Residentes permanentes con green card deben llevar su documentación migratoria completa al viajar fuera de Estados Unidos, especialmente durante la temporada de Navidad y fin de año.
Cada fin de año, miles de residentes permanentes legales en Estados Unidos viajan al exterior para reunirse con sus familias y las autoridades migratorias advierten que regresar sin contratiempos no depende solo del pasaje o del pasaporte.

Es necesario cumplir con las reglas documentales para proteger su green card o tarjeta de residente y evitar sorpresas desagradables.

Estados Unidos actualiza los montos para patrocinar a un familiar en 2025: así quedan los nuevos ingresos mínimos

¿Qué documentos deben levar los migrantes con tarjeta de residencia que viajan en Navidad y Año Nuevo?

Para cualquier residente permanente legal en Estados Unidos que planifique un viaje internacional durante las fiestas de fin de año, es imprescindible entender que la tarjeta de residente permanente, conocida como green card o Formulario I-551, es la base legal que permite tanto salir como intentar reingresar al país.

Al arribar a un puerto de entrada, un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) evalúa si la persona puede ingresar como residente permanente, revisando que la tarjeta de residencia esté vigente

También, hará una verificación de la identidad del viajero, con documentos complementarios, como el pasaporte del país de ciudadanía.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este control busca confirmar que el viajero mantiene su estatus legal y su vínculo con Estados Unidos como residencia principal.

Las guías oficiales de USCIS también subrayan que, aunque la green card es el documento central para el reingreso, el pasaporte válido del país de origen es normalmente indispensable para viajar fuera de Estados Unidos y suele ser exigido por las aerolíneas.

A esto se suman los requisitos del país de destino, que pueden incluir visas u otros permisos de entrada, aspectos que no dependen del estatus migratorio en EE. UU., pero que pueden afectar el viaje si no se cumplen.

Estas exigencias cobran especial relevancia en temporada alta, cuando los controles aeroportuarios suelen ser más estrictos.

GREEN CARD
La green card vigente y el pasaporte del país de origen son documentos clave para que un residente permanente legal pueda salir de Estados Unidos y regresar sin inconvenientes tras un viaje internacional. Foto: 123RF

Ausencias prolongadas y el permiso de reingreso: lo que más preocupa a Migración

Más allá de los documentos físicos, uno de los puntos que más atención recibe por parte de las autoridades es la duración de la ausencia.

La legislación migratoria estadounidense establece que los viajes prolongados pueden poner en duda la intención del residente permanente de mantener a Estados Unidos como su hogar principal.

USCIS advierte que, si la estadía fuera del país supera el año, lo más prudente es solicitar antes de viajar un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131.

Este documento permite demostrar que no hubo intención de abandonar la residencia permanente y facilita el retorno sin trámites consulares adicionales.

En ausencia de este permiso, un residente que permanezca demasiado tiempo fuera del país puede verse obligado a solicitar una visa de residente que regresa (SB-1), en una embajada o consulado estadounidense, un proceso más largo y complejo que exige probar que la estadía extendida se debió a circunstancias fuera de su control.

Según USCIS, situaciones como la pérdida o el robo de la green card durante el viaje también cuentan con mecanismos oficiales de solución, pero no eximen al viajero de pasar por una evaluación migratoria al regresar.

EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card: conozca las nuevas preguntas que ponen a prueba a los inmigrantes

En definitiva, viajar en Navidad o fin de año con tarjeta de residente requiere algo más que planificación turística.

Verificar la vigencia de los documentos, evaluar la duración del viaje y consultar con anticipación las recomendaciones oficiales de USCIS y CBP puede marcar la diferencia entre un regreso sin sobresaltos o un proceso migratorio inesperado en la frontera.

