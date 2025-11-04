Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos actualiza los montos para patrocinar a un familiar en 2025: así quedan los nuevos ingresos mínimos

El USCIS ajustó las cifras de ingresos y los cambios reflejan el aumento del costo de vida y podrían afectar miles de solicitudes de reunificación familiar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 8:52 p. m.
EE.UU.
El USCIS actualizó las guías de pobreza federal que determinan el ingreso mínimo para patrocinar a un familiar en Estados Unidos durante 2025. | Foto: Getty Images

Esta medida, que entró en vigor en marzo de 2025, tiene implicaciones importantes para quienes inician procesos de reunificación familiar.

Contexto: SNAP en Florida para el 2025, conozca los nuevos montos y el calendario de pagos

¿Qué cambio en la nueva tarifa de ingreso?

El USCIS ajustó las cifras de ingresos que deben demostrar los ciudadanos o residentes que buscan traer a sus familiares al país.

Los cambios reflejan el aumento del costo de vida y podrían afectar miles de solicitudes de reunificación familiar.

Los montos mínimos de ingresos se ajustan cada año con base en las “Guías de Pobreza Federales” del U.S. Department of Health and Human Services (HHS), que reflejan inflación y costo de vida.

En 2025, el requisito general es que el patrocinador demuestre ingresos al menos equivalentes al 125 % del nivel federal de pobreza para su tamaño de hogar.

Una excepción: si el patrocinador está en servicio activo en las Fuerzas Armadas de EE. UU. y patrocina a su cónyuge o hijo, entonces el umbral se reduce al 100 % del nivel de pobreza.

Este ajuste busca asegurar que el inmigrante patrocinado no tenga que depender de la ayuda pública tras obtener la residencia permanente.

Los montos para 2025

Los valores mínimos de ingresos por tamaño del hogar en los estados norteamericanos:

Miembros del hogar Ingreso mínimo requerido:

  • 2 personas US $ 26.437
  • 3 personas US $ 33.312
  • 4 personas US $ 40.187
  • 5 personas US $ 47.062
  • 6 personas US $ 53.937
  • 7 personas US $ 60.812
  • 8 personas US $ 67.687

Por cada persona adicional en el hogar hay que sumar U$ 6.875 dólares.

Hay que aclarar que para Alaska y Hawái, los montos son más altos, debido al costo de vida.

¿Quién puede ser patrocinador y qué requisitos debe cumplir?

Para asumir la responsabilidad de un familiar migrante, el patrocinador debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
  • Tener al menos 18 años al presentar la solicitud.
  • Residir en EE.UU. (o demostrar que su domicilio principal lo mantiene, aunque esté temporalmente en el extranjero).
  • Presentar el formulario Form I‑864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), donde se compromete legalmente a respaldar al inmigrante hasta que este se naturalice, trabaje 40 trimestres o fallezca.
Decenas de familias viven bajo la incertidumbre mientras uno de sus miembros sirve en las Fuerzas Armadas
En 2025, el requisito general es que el patrocinador demuestre ingresos al menos equivalentes al 125 % del nivel federal de pobreza para su tamaño de hogar. | Foto: Getty Images

Si no se cumple con el ingreso, no todo está perdido, pues puede utilizarse, puede utilizarse un co-patrocinador (“joint sponsor”) que cumpla por sí solo los requisitos de ingreso.

Contexto: Casarse en esta ciudad de EE. UU. será mucho más caro: licencias de matrimonio subirán hasta $220 dólares

También, puede recurrirse a activos del patrocinador (o de miembros del hogar), que compensen la diferencia del ingreso faltante; las directrices del formulario I-864P indican cómo calcularlo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

2. Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

3. Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

4. Gustavo Petro reveló que importante cumbre internacional fracasó: “¡Qué lastima!”

5. El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosUSCISTarifas Ingresospatrocinador

Noticias Destacadas

Explosivos Ecuador.

Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

Redacción Mundo
EE.UU.

Estados Unidos actualiza los montos para patrocinar a un familiar en 2025: así quedan los nuevos ingresos mínimos

Redacción Mundo
x

EE. UU. quiere enjuiciar a un hombre por arrojar un sandwich a un agente federal durante protestas. Así fueron los hechos

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.