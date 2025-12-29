Gente

¿Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026? La guía definitiva para atraer prosperidad y amor según expertos

Descubra qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026. Del clásico amarillo a la sanación del verde, conozca cómo atraer abundancia y equilibrio este 31 de diciembre.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

30 de diciembre de 2025, 4:09 a. m.
Escoja el mejor color fin de año para atraer a prosperidad
Escoja el mejor color fin de año para atraer a prosperidad Foto: semana

El 31 de diciembre no es una noche cualquiera. Para millones de personas en Colombia y el mundo, la elección del ‘outfit’ para despedir el año ha trascendido lo estético para convertirse en un ritual cargado de simbolismo. Ya no se trata solo de seguir las tendencias de las pasarelas, sino de una búsqueda consciente de energías que permitan proyectar un 2026 lleno de éxitos.

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

La tradición de elegir un tono específico para las festividades de fin de año se basa en la creencia de que las frecuencias cromáticas pueden influir en nuestro entorno y estado emocional. Las personas han dejado de lado la moda rápida para enfocarse en cómo ciertos tonos pueden catalizar cambios profundos, desde la estabilidad financiera hasta la sanación de heridas afectivas.

El amarillo: el rey de la abundancia y la alegría

Es, sin duda, el protagonista indiscutible en los hogares colombianos. El uso del amarillo para recibir el año es una tradición arraigada que, más allá de la superstición, tiene un sustento en la psicología del color.

El amarillo es sinónimo de vitalidad, optimismo y pensamiento positivo. Su relación con el sol y el oro lo posiciona como la opción ideal para quienes buscan prosperidad material y éxito en nuevos proyectos. Además, este color estimula la creatividad, siendo la elección predilecta para emprendedores y artistas que desean un 2026 brillante.

Gente

Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 30 de diciembre

Gente

Doce horas de rodaje y lágrimas reales: El intenso sacrificio de Noah Schnapp para cerrar la historia de Will Byers

Gente

Chiara Ferragni está en Colombia: estás son las fotografías que se tomó en Medellín

Finanzas Personales

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Gente

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Gente

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Gente

Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

Gente

Ritual para obtener dinero en diciembre; este es el paso a paso

Gente

Ritual para atraer el amor en temporada navideña; estos son los pasos indispensables

Cultura

El poderoso ritual que debe hacer antes de iniciar Novena de Aguinaldos en el 2025

Colores para sanar y comenzar de cero

Si su objetivo para este nuevo ciclo no es solo el dinero, existen otras opciones que están cobrando fuerza debido a su profundo significado emocional. Estos son los tonos clave:

  • Blanco para la claridad: es el color de los nuevos comienzos. Se recomienda especialmente para quienes buscan “cerrar ciclos”, limpiar energías del pasado y empezar el año con una mente despejada y en paz.
  • Rosado para el amor propio: más allá del romance de pareja, el rosado se vincula hoy con el autocuidado. Es el color ideal para quienes priorizan su salud mental y la sanación de heridas emocionales.
  • Verde para la estabilidad: según los expertos en colorterapia, el verde representa la sanación y el equilibrio físico. Si busca salud y estabilidad emocional en 2026, este es su color.
“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

La elección no debe ser al azar. La tendencia para este cierre de 2025 sugiere combinar la tradición con la psicología. Mientras que el amarillo aporta la energía externa del éxito, colores como el azul o el morado (asociados a la espiritualidad y la calma) pueden complementar el atuendo para lograr un equilibrio integral.

En definitiva, la clave para este 31 de diciembre es la intencionalidad. Independientemente de si elige un vestido glamuroso o un accesorio sutil, lo importante es que el color resuene con sus deseos más profundos para el año que comienza.

Más de Gente

Escoja el mejor Color fin de año, para atraer a prosperidad

¿Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026? La guía definitiva para atraer prosperidad y amor según expertos

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 30 de diciembre

Noah Schnapp da detalles de la emotiva escena que protagoniza en “Stranger Things 5”

Doce horas de rodaje y lágrimas reales: El intenso sacrificio de Noah Schnapp para cerrar la historia de Will Byers

La famosa empresaria italiana está de visita en Colombia.

Chiara Ferragni está en Colombia: estás son las fotografías que se tomó en Medellín

Nuevo aumento del salario minimo y los Conciertos 2026

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Sandra Reyes, famosa actriz colombiana que murió en 2024.

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Suso el paspi en teatro

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Beyoncé celebró su cumpleaños número 42 con un gran concierto en Los Ángeles.

Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

La red Caracol TV

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

El mundo le da la bienvenida al Año Nuevo Chino 2025

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Noticias Destacadas