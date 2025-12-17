Gente

Ritual para atraer el amor en temporada navideña; estos son los pasos indispensables

En el mes de diciembre, miles de personas esperan encontrar el amor para disfrutar de las festividades en Navidad y Año Nuevo.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de diciembre de 2025, 12:03 a. m.
Estos serían los pasos para encontrar el amor en Navidad.
En la temporada navideña las personas suelen hacer balances de lo que fue su proceso de vida a lo largo del año y dentro del análisis, muchos incluyen el amor, por lo que algunos llegan a buscar rituales para encontrar pareja y entablar una relación con una persona de su interés.

Aunque estas prácticas no prometen resultados positivos y tampoco tienen una fórmula especial, suelen servir como un ejercicio de introspección en cuanto a la renovación afectiva.

Muchas personas esperan encontrar el amor en el mes de diciembre del 2025.
Pasos del ritual para encontrar al amor en el mes de diciembre

Preparación del espacio: el primer paso consiste en preparar el lugar donde se realizará el ritual. Se recomienda elegir un espacio tranquilo del hogar y dedicar unos minutos a limpiarlo y ordenarlo.

Esto tiene un significado simbólico claro y busca dejar atrás cargas emocionales que impiden recibir algo nuevo. Encender una vela blanca o rosada puede acompañar este momento como símbolo de calma y apertura.

