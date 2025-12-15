El poderoso ritual que debe hacer antes de iniciar Novena de Aguinaldos en el 2025

En 2025, el inicio de la Novena de Aguinaldos vuelve a reunir a miles de familias en Colombia que disfrutan de la celebración de este evento religioso y cultural. Sin embargo, antes de comenzar formalmente con esta tradición, la cual se lleva a cabo entre los días del 16 al 24 de diciembre, hay un ritual con el que muchos se preparan para disfrutar de todo lo que trae la Navidad.

Aunque esta no es una actividad oficial de ninguna religión, se ha consolidado como una práctica de apertura que tiene como propósito reflexionar y ordenar las intenciones personales y familiares antes de iniciar los nueve días de oración.

Novena de aguinaldos 2025. | Foto: Getty Images

Pasos para el ritual previo a la Novena de Aguinaldos

Preparación del espacio: muchas familias realizan una limpieza consciente del hogar, no solo como una tarea doméstica, sino como un gesto simbólico de renovación.

Ordenar el lugar donde se rezará la Novena, armar el pesebre o ubicar una vela encendida, representa el deseo de abrir un espacio digno para la oración y el encuentro familiar.

Oración inicial: San José es invocado como protector del hogar y guía silencioso, mientras que la Virgen María representa la espera confiada y la entrega. Estas oraciones previas no buscan reemplazar la Novena, sino preparar el corazón para vivirla con mayor profundidad y coherencia durante los días siguientes.

Formulación de intenciones: antes de iniciar la Novena en 2025, muchas personas dedican un momento a pensar qué desean cumplir en los próximos meses. Algunos ejemplos son la unión familiar, la salud, el trabajo, la reconciliación o la gratitud por lo vivido durante el año.

Algunas familias escriben estas intenciones y las colocan junto al pesebre, como recordatorio del sentido espiritual que acompañará cada jornada de oración.

Momento de silencio y reflexión personal: apagar dispositivos electrónicos, guardar unos minutos de quietud y revisar el propio comportamiento durante el año permite iniciar la Novena con una actitud más consciente.

Jóvenes rezando la Novena de Aguinaldos | Foto: Getty Images

Este gesto sencillo refuerza la idea de que la Navidad no comienza con el ruido externo, sino con una disposición interior y del grupo familiar.