Novena de aguinaldos 2025: Oración para todos los días

La Novena de Aguinaldos es una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes en Colombia durante la temporada de diciembre, pues cada año, del 16 al 24 de diciembre, familias y amigos se reúnen para celebrar la espera del nacimiento de Jesús, en medio de oraciones, música e incluso, gastronomía.

En ese contexto, la Oración para todos los días se convierte en el eje central de la novena, pues es la plegaria que abre cada encuentro y genera reflexión.

Para el año 2025, la Novena de Aguinaldos conserva intacta esta oración, respetando su forma original, tal como la reconoce la Iglesia católica y la practican los creyentes.

La Oración para todos los días se reza al inicio de cada jornada de la novena y sirve como preparación para las demás oraciones y reflexiones.

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente.

Amén.

(Se reza tres veces el Avemaría).

Más allá de las creencias individuales, la Oración para todos los días continúa siendo una forma de preservar una tradición que, año tras año, reúne a las familias colombianas alrededor de la palabra, la memoria y la esperanza.

Además, cumple una función de compartir valores como la humildad, la gratitud y la esperanza, reforzando la idea de la Navidad como un tiempo de reconciliación y encuentro.

