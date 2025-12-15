Suscribirse

Novena de aguinaldos 2025: Oración para todos los días

Esta es una de las plegarias más importantes durante los nueve días previos al nacimiento de Jesús de Nazareth.

16 de diciembre de 2025, 1:05 a. m.
Novena de aguinaldos 2025.
Novena de Aguinaldos 2025 | Foto: Getty Images

La Novena de Aguinaldos es una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes en Colombia durante la temporada de diciembre, pues cada año, del 16 al 24 de diciembre, familias y amigos se reúnen para celebrar la espera del nacimiento de Jesús, en medio de oraciones, música e incluso, gastronomía.

En ese contexto, la Oración para todos los días se convierte en el eje central de la novena, pues es la plegaria que abre cada encuentro y genera reflexión.

Novena de aguinaldos para el año 2025.
Novena de aguinaldos para el año 2025. | Foto: Getty Images

Para el año 2025, la Novena de Aguinaldos conserva intacta esta oración, respetando su forma original, tal como la reconoce la Iglesia católica y la practican los creyentes.

La Oración para todos los días se reza al inicio de cada jornada de la novena y sirve como preparación para las demás oraciones y reflexiones.

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente.

Amén.

(Se reza tres veces el Avemaría).

Contexto: Oración a San José para la Novena de Aguinaldos 2025

Más allá de las creencias individuales, la Oración para todos los días continúa siendo una forma de preservar una tradición que, año tras año, reúne a las familias colombianas alrededor de la palabra, la memoria y la esperanza.

Además, cumple una función de compartir valores como la humildad, la gratitud y la esperanza, reforzando la idea de la Navidad como un tiempo de reconciliación y encuentro.

Novena de aguinaldos 2021: oraciones y cantos para el 18 de diciembre
Novena de aguinaldos 2025: oraciones y cantos para todos los días. | Foto: Getty Images

En 2025, la Novena de Aguinaldos sigue siendo un espacio donde la fe, la cultura y la vida cotidiana se unen para reafirmar las creencias y la fe, y es medio de esta en la que resalta la oración para todos los días, la cual va acompañada de la Oración a la Virgen María, Oración a San José, Oración al Niño Jesús, Gozos, rezos diarios y villancicos.

