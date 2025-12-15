Oración a San José para la Novena de Aguinaldos 2025

En Colombia, cada año se realiza la Novena de Aguinaldos, un acto religioso y cultural que se lleva a cabo hace varias generaciones. Miles de familias y grupos de amigos, se reúnen para disfrutar de oraciones, villancicos, y recetas especiales de la época.

Dentro de este tipo de reuniones, resalta la Oración de San José, pues su importancia dentro de la historia de vida de Jesús de Nazareth tiene un lugar indispensable, especialmente para los católicos.

Novena de aguinaldos para el año 2025. | Foto: Getty Images

Según los creyentes, San José representa valores profundamente arraigados en la tradición colombiana, como lo es el trabajo, la protección a los miembros de la familia y el hogar, la fe y principalmente, la responsabilidad con la humanidad.

En la Novena de Aguinaldos, su figura aparece como la del hombre justo que acompaña, sostiene y cuida. Por eso, la oración dedicada a él se reza con gratitud y reconoce su papel fundamental dentro de la Sagrada Familia.

Oración de San José

¡Oh, Santísimo San José! Esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina Esencia le vea y le goce en el cielo. Amén.

Se reza Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jóvenes rezando la Novena de Aguinaldos | Foto: Getty Images

Estas palabras, sencillas y directas, resumen el espíritu de la devoción a San José: agradecimiento por su intercesión y confianza en su ayuda cotidiana. No prometen milagros, pero sí acompañamiento y conexión con las familias que se reúnen cada diciembre.

Además, es interpretada como un reflejo de una espiritualidad en la que la fe se vive en comunidad y con el objetivo de cuidar y bendecir a cada uno de los miembros de la familia.

A diferencia de otras plegarias que pueden variar según la región o la familia, esta oración se conserva e incluso varias generaciones han llegado a aprenderse sus líneas de memoria, convirtiéndose así, en una de las más importantes para los creyentes y practicantes.