Cultura
Novena de Aguinaldos 2025: oración a la Santísima Virgen María
Esta práctica lleva una larga tradición, reuniendo a miles de personas a realizarla.
La celebración navideña ya se hace sentir con fuerza en este 2025, marcando la antesala del cierre de año y la llegada del Año Nuevo. Con el paso de los días, el ambiente se transforma y muchas familias se preparan para vivir una de las tradiciones más esperadas: la Novena de Aguinaldo.
Esta temporada se convierte en una muy especial y diferente para los creyentes católicos, quienes se reúnen en diversos espacios para compartir, orar y pasar un momento agradable, preparándose para la llegada del Niño Jesús.
En esta experiencia espiritual y de celebración, existe un orden específico en el que se debe realizar. De igual manera, hay oraciones que son obligatorias al momento de llevar a cabo esta práctica.
Una de las más conocidas y recordadas por los fieles es la oración a la Santísima Virgen María, la cual se hace día a día.
Oración a la Santísima Virgen
Soberana María que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo.
¡Oh dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad.
Se debe rezar el Ave María tres veces
“Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén".
¿Cómo se realiza la oración de la Santísima Virgen María?
Cabe recordar que esta plegaria se lleva a cabo luego de la Oración para todos los días y antecede a la Oración a San José, dando paso posteriormente a los tradicionales gozos que acompañan cada jornada.
Este ritual se cumple durante nueve días consecutivos y concluye el 24 de diciembre, fecha en la que se conmemora el nacimiento del Divino Niño Jesús, momento central de la Navidad.