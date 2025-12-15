Novena de Aguinaldos 2025: oración a la Santísima Virgen María

La celebración navideña ya se hace sentir con fuerza en este 2025, marcando la antesala del cierre de año y la llegada del Año Nuevo. Con el paso de los días, el ambiente se transforma y muchas familias se preparan para vivir una de las tradiciones más esperadas: la Novena de Aguinaldo.

Esta temporada se convierte en una muy especial y diferente para los creyentes católicos, quienes se reúnen en diversos espacios para compartir, orar y pasar un momento agradable, preparándose para la llegada del Niño Jesús.

En esta experiencia espiritual y de celebración, existe un orden específico en el que se debe realizar. De igual manera, hay oraciones que son obligatorias al momento de llevar a cabo esta práctica.

Una de las más conocidas y recordadas por los fieles es la oración a la Santísima Virgen María, la cual se hace día a día.

Oración a la Santísima Virgen

Soberana María que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo.

¡Oh dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad.

Pesebre navideño | Foto: Getty Images

Se debe rezar el Ave María tres veces

“Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor está contigo.

Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén".

¿Cómo se realiza la oración de la Santísima Virgen María?

Cabe recordar que esta plegaria se lleva a cabo luego de la Oración para todos los días y antecede a la Oración a San José, dando paso posteriormente a los tradicionales gozos que acompañan cada jornada.