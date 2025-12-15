Del martes 16 al 24 de diciembre de 2025, las familias celebran la tradicional Novena de Navidad, también conocida como Novena de Aguinaldos.

Esta costumbre católica, muy arraigada en Colombia y otros países de América Latina, se vive durante nueve días consecutivos de oración, reflexiones bíblicas y cantos (gozos y villancicos), convirtiéndose en un espacio de unión familiar muy importante para los fieles creyentes.

Su objetivo principal es preparar espiritualmente a quienes practican las oraciones para la celebración del nacimiento de Jesús, culminando en la víspera de Nochebuena.

De acuerdo con la Conferencia Episcopal de Colombia y otras entidades religiosas, para realizar esta Novena de Navidad existe un orden litúrgico y pastoral, el cual incluye cada día la Oración al Niño Jesús.

Oración al Niño Jesús

Acuérdate, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado”.

Llenos de confianza en Ti, ¡oh Jesús, que eres la misma verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria.

Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.

Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto.

Nos entregamos a ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén.

Rezar tres veces: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Esta oración, que generalmente es la más corta y se reza al final de cada día de la novena, forma parte esencial de esta tradición católica, invocando los méritos de la infancia de Jesús, pidiendo gracias espirituales y reconociendo su promesa de conceder peticiones por su humildad en el pesebre.

Antes de esta oración, según el orden correcto estipulado para las novenas, se debe leer la oración para todos los días; consideración para cada día de la novena; la oración del día; gozos al Niño Jesús; oración a la Virgen María; y oración a San José.