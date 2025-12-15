¿Cuándo comienza la Novena de Aguinaldos en Colombia 2025 y cómo rezarlas?

La Novena de Aguinaldos, esa tradición que ilumina las noches decembrinas en cada rincón de Colombia está próxima a empezar. Miles de familias se congregarán a partir del 16 de diciembre y hasta el 24, justo antes de la Nochebuena. para rezar, cantar gozos y compartir natilla, evocando la espera de María y José por el Niño Dios. En un país donde la fe se entreteje con la cotidianidad, esta práctica centenaria no solo prepara el espíritu para la Navidad, sino que fortalece lazos familiares.

La Novena de Aguinaldos se hace frente al pesebre. | Foto: Getty Images

Origen y fechas clave para 2025

La Novena de Aguinaldos es una herencia hispanoamericana que rememora los nueve meses de embarazo de la Virgen María. En Colombia, su versión más popular data del siglo XVIII, atribuida al fraile franciscano Fernando de Jesús Larrea, quien compuso las oraciones y gozos que hoy resuenan en hogares y parroquias.

Para este 2025, el calendario litúrgico marca el inicio el martes 16 de diciembre el cual coincide con el Tercer Domingo de Adviento ya pasado y culmina el miércoles 24, con la última jornada antes de la Misa de Gallo.

Aunque en algunas regiones como Bogotá hay novenas anticipadas en barrios desde el 13, organizadas por diversas comunidades y barrios, la oficial eclesial arranca el 16.

Estructura diaria: Cómo rezar la novena paso a paso

Rezar la Novena es sencillo y se recomienda hacerlo en grupos de entre 5 a 20 personas. Cada noche sigue un orden fijo, con una meditación temática que avanza hacia el pesebre. Comienza a las 6:00 p.m. o antes, con todos de pie frente a un altar con Niño Dios, Virgen y San José.

El esquema básico, extraído de folletos tradicionales como los de Caracol Radio y sitios devocionales, es este:

Inicio : Rezo inicial “En el nombre del Padre...” y un misterio del Rosario, lunes, miércoles y viernes: gozoso; martes, jueves y sábado: doloroso; domingo: glorioso.

: Rezo inicial “En el nombre del Padre...” y un misterio del Rosario, lunes, miércoles y viernes: gozoso; martes, jueves y sábado: doloroso; domingo: glorioso. Lectura del día : Oración propia de cada jornada. Por ejemplo, el 16: la Anunciación; 17: viaje a Belén; 18: búsqueda de posada; hasta el 24: llegada del Niño.

: Oración propia de cada jornada. Por ejemplo, el 16: la Anunciación; 17: viaje a Belén; 18: búsqueda de posada; hasta el 24: llegada del Niño. Gozos : Cuatro estrofas cantadas, como “Oh Virgen pura, sin igual...”.

: Cuatro estrofas cantadas, como “Oh Virgen pura, sin igual...”. Jaculatorias y letanías : Invocaciones cortas: “¡Bendito sea Dios!”.

: Invocaciones cortas: “¡Bendito sea Dios!”. Padre Nuestro, Ave Marías y Credo : Tres de cada uno.

: Tres de cada uno. Cierre: Oración final, gozo al Niño Dios y “Viva Jesús”.

Pesebre flotante de Cartagena de Indias, Colombia | Foto: Créditos: Alcaldía de Cartagena de Indias / API

Su duración es de alrededor de 45 minutos. En la última noche, el 24 de diciembre, se agrega la “Misa del Gallo” o cena navideña. Para niños, se incluyen villancicos como “Los pastores a Belén”.

Temas por noche y tips prácticos

Cada día tiene su enfoque espiritual, fomentando reflexión: