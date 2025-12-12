La temporada de fin de año se consolida como una buena época para unir esfuerzos en aras de potenciar la cultura y el turismo. De esta forma, municipios como Funza, Cota, Chía, Mosquera, Fusagasugá y Facatativá, junto con las Aulas Ambientales Abiertas de la CAR (Embalse del Neusa, Río Neusa, Puente Sopó, Embalse El Hato, Reserva del Cacique Guatavita y Parque Juan Pablo II), conforman una red de experiencias para disfrutar la Navidad de forma diferente.

Bajo esta sombrilla, en estos destinos se realizarán ferias navideñas, festivales de teatro y música, rutas gastronómicas, novenas en el espacio público y actividades de educación ambiental, según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Esta es la programación de la que es posible disfrutar en estos destinos.

Viernes 12 de diciembre

Feria Hecho en Fusagasugá: feria navideña que destaca artesanías, bisutería navideña, gastronomía tradicional, café y emprendimientos locales, fortaleciendo la identidad productiva del municipio. Lugar: Plaza Mayor y Casona Balmoral, del 12 al 28 de diciembre.

Sábado 13 de diciembre

XV Festival de Tunas de Chía: festival que reúne agrupaciones tuneras estudiantiles y universitarias en un ambiente de serenatas, humor y pasacalles. Lugar: Parque Principal Santander.

Chía es uno de los municipios donde se realizan actividades culturales y musicales en este fin de año. | Foto: Facebook Alcaldía de Chía/API.

Fritanga Fest en Facatativá: festival gastronómico enfocado en la fritanga tradicional, con música en vivo, actividades familiares y un ambiente popular que celebra la cocina típica. Lugar: Plaza de Mercado, el 13 y 14 de diciembre.

Domingo 14 de diciembre

Observatorio de aves navideño – Río Neusa: Caminata guiada para identificar especies del bosque altoandino y fomentar la educación ambiental mediante la observación directa del territorio. 6 a. m.

Taller de Año Viejo – Eco-Arte en Puente Sopó: taller que resignifica la tradición del Año Viejo a través del reciclaje y el fuego como símbolo de renovación, en alianza con la Alcaldía de Cogua. 2 p. m.

Lunes 15 de diciembre

Open navideño y gastronómico en Funza: feria que convierte el parque en un punto de encuentro para las familias de Funza y la región, con emprendimientos de juguetes, artesanías, bisutería y gastronomía navideña. Lugar: Parque Principal de Capitán Ernesto Esguerra, del 15 al 22 de diciembre.

Martes 16 de diciembre

Novenas navideñas 2025 en Cota: programación que combina novenas de aguinaldos con espectáculos de música, teatro, danza y circo, a cargo de agrupaciones ganadoras de la Beca LEP Navidad. Lugar: Parque Centenario, del 16 al 23 de diciembre.

Novena navideña – Reserva Cacique Guatavita y Peña Blanca: celebración de la tradición decembrina en un entorno natural, con integración comunitaria y actividades educativas sobre el ecosistema. 5 p. m.

Jueves 18 de diciembre

Pasarela Bogotá Fashion Week – Fusagasugá: evento de moda que integra diseño, identidad regional y nuevas propuestas creativas dentro de la agenda navideña. Lugar: Casona Balmoral.

Sexto Festival Gastronómico ‘Sabores de nuestra casa’ en Facatativá: festival temático inspirado en la estética del Grinch, que celebra la gastronomía facatativeña con presentaciones artísticas y oferta de platos locales. Lugar: Parque Santa Rita, del 18 al 21 de diciembre.

El Embalse del Neusa se une a las celebraciones decembrinas, cerca de Bogotá. | Foto: Cortesía - Colparques

Novena navideña – Río Neusa: espacio de celebración tradicional acompañado de actividades que promueven la conservación del territorio. 5 p. m.

Novena navideña – Embalse del Neusa: encuentro navideño en un entorno acuático, diseñado para sensibilizar sobre el cuidado del ambiente. 3:30 p. m.

Sábado 20 de diciembre

Novena parrandera en Facatativá: noche de música parrandera con presentación de La Dinastía Los Hispanos, en un ambiente que fortalece la tradición navideña y la vida comunitaria. Lugar: Cartagenita.

Novena navideña – Embalse El Hato: actividad familiar que mezcla tradición, reflexión y conexión con los ecosistemas del territorio CAR. 5 p. m.

Novena navideña – Puente Sopó: celebración navideña con enfoque ambiental, ideal para disfrutar en familia en un entorno natural. 4:30 p. m.

En el Parque de Sopó se realizarán algunas actividades navideñas. | Foto: Getty Images

Taller literario ‘Caminos y relatos del agua’ en el Embalse del Neusa: taller literario que utiliza la literatura infantil para sembrar en niñas y niños una semilla de sostenibilidad y conservación del territorio. 2 p. m.

Noche de Fuego – Embalse del Neusa: actividad nocturna para despedir el año conectando con la naturaleza, el fuego y la música, con énfasis en la protección del planeta. 4:30 p. m.

Sendero El Cable – Embalse del Neusa: caminata de 4 km por bosque, subpáramo y páramo, que muestra las transformaciones del paisaje y promueve el senderismo responsable. 7:30 a. m.

Domingo 21 de diciembre