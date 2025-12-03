Cundinamarca lanza sus rutas navideñas: luces, tren y tradición a solo una hora de Bogotá

Cundinamarca se vistió de luces y lanzó las Rutas Navideñas 2025, una experiencia mágica para que las familias colombianas y los viajeros extranjeros vivan todo el encanto del departamento y disfruten de los alumbrados, la gastronomía, su cultura y paisajes.

“Cada trayecto ha sido creado para que los amantes de la Navidad descubran sabores, colores y paisajes que transforman su visita en un recuerdo inolvidable”, señaló Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

La primera ruta se extiende por el Altiplano Cundiboyacense, una región enclavada entre montañas, senderos ancestrales y pueblos con una rica historia, en donde la invitación es a descubrir la esencia de las comunidades, sus sabores, artes y tradiciones. En Tausa, por ejemplo, está su mítica laguna, rodeada de frailejones; en Sutatausa el encanto lo imprimen los farallones, y en Cucunubá, toda la riqueza cultural.

En esta zona también sobresalen municipios como Susa, Fúquene, Ubaté, Simijaca, Guachetá y Lenguazaque, marcados por la riqueza ecológica,las tradiciones campesinas y el talento de las familias que mantienen viva la tradición navideña en la región.

Debido a la cercanía geográfica y cultural, en esta ruta se incluyeron municipios como Saboyá, Chiquinquirá y San Miguel de Sema (Boyacá), que tienen una oferta religiosa de artesanías, arquitectura y tradición. A esta experiencia se suma la iluminación de espacios emblemáticos, pesebres artesanales, muestras gastronómicas, ferias creativas, presentaciones culturales y recorridos turísticos guiados.

Naturaleza y tradición

Otro de los trayectos es la Ruta Turística Almeidas, que recorre los municipios de Machetá, Tibirita y Manta, a menos de dos horas de Bogotá. La apuesta es exaltar la identidad territorial y promover el turismo cultural con una iluminación que se tomará cada una de las calles de estos pueblos, pesebres elaborados con materiales locales, expresiones artísticas y actividades para toda la familia. La travesía incluye recorridos por el Cementerio Indígena de Machetá, el parque principal de Tibirita y todo el entorno cultural de Manta.

La tercera experiencia es la Ruta Sabana Centro, uno de los recorridos más encantadores de Cundinamarca. “Esta ruta transforma la región en un escenario lleno de experiencias que despiertan todos los sentidos. Entre paisajes iluminados, mercados artesanales, sabores típicos y manifestaciones culturales, este recorrido invita a vivir una Navidad auténtica, cálida y profundamente memorable”, destacó Rey.

Además de su cercanía con Bogotá, esta zona también tiene grandes atractivos como la Estación del Tren de la Sabana en Cajicá, que se vestirá de gala para recibir a los turistas. De igual manera, en el parque principal de Chía, el arte, la cultura y la música acompañan cada momento. La Cabaña Alpina representa un punto ideal para disfrutar de todos los sabores navideños; mientras que la Catedral de Sal, el Embalse del Neusa, el Bioparque La Reserva, el Jardín Botánico de Tabio y la Mina de Sal de Nemocón son los exponentes de toda la riqueza natural de la zona.