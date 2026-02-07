Nación

Gobernador de Cundinamarca confirmó el fallecimiento de los seis mineros en la tragedia de la mina de Gachetá

Las autoridades señalaron que el accidente habría sido provocado por la acumulación de gases en el interior del socavón, una de las causas más frecuentes de emergencias en explotaciones subterráneas.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 5:37 p. m.
Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros.
Foto: Gobernación de Cundinamarca

Las labores de rescate en la mina Mata Siete, ubicada en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, concluyeron este sábado con la recuperación de los cuerpos de los dos últimos trabajadores que permanecían atrapados tras el accidente ocurrido en el yacimiento.

Con ello, se confirmó la muerte de seis mineros, en una tragedia que vuelve a poner en evidencia los riesgos de la actividad extractiva en la región.

Según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los equipos de rescate de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los organismos de socorro del departamento lograron ingresar a la mina a las 7:00 de la mañana y, poco después de las 10:00 a. m., extrajeron los cuerpos sin vida de William Montaño, de 35 años, y Óscar Alberto Castrillón, de 31. Posteriormente, los cadáveres fueron entregados al CTI para los procedimientos judiciales correspondientes.

Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros.
Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Desde el momento del siniestro, se desplegó un operativo coordinado a través del Puesto de Mando Unificado, con la participación de bomberos de Chocontá y Lenguazaque, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía de Cundinamarca, entidades municipales y organismos departamentales de gestión del riesgo, entre otros.

Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros.
Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En su mensaje, el gobernador Rey destacó el trabajo de los socorristas y expresó su reconocimiento a las instituciones que participaron en las tareas de búsqueda y recuperación.

También envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas: Celso Murcia, Manuel Medina, William Montaño, Arnold Arias, Óscar Castrillón e Iván Martínez.

Los seis mineros rescatados con vida fueron llevados al centro asistencial. Al sitio llegaron los bomberos, la Agencia Nacional de Minería, la policía y la comunidad, quienes apoyaron la emergencia.
Foto: Tomadas de la Fanpage Noti Nordeste

La tragedia en Guachetá reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en la minería, un sector clave para la economía local, pero marcado por riesgos estructurales que siguen cobrando vidas.

