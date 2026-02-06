Nación

Hallan sin vida a dos de los seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca

El anuncio fue hecho por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
6 de febrero de 2026, 7:26 p. m.
Mina en Guachetá, Cundinamarca.
Mina en Guachetá, Cundinamarca. Foto: Bomberos de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en la tarde de este viernes, 6 de febrero, que fueron hallados muertos dos de los seis mineros atrapados en una mina ubicada en la vereda Peñas, del municipio de Guachetá, en Cundinamarca.

“Después de las labores de rescate tras el accidente ocurrido en la mina Mata Siete, del municipio de Guachetá, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de los seis mineros atrapados. Asimismo, se confirmó que la explosión se originó por acumulación de gases, en especial metano. Es una lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero”, dijo el mandatario departamental a través de X.

Identifican a los mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca: la acumulación de gas impide el rescate

El gobernador Rey también indicó que, desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en Gachetá, avanzan las labores de ventilación para dispersar la acumulación de gases al interior de la mina.

Por último, anunció que al finalizar la tarde se entregará un nuevo reporte.

Nación

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Nación

El futuro jurídico de Álex Saab se debatirá en la Corte Suprema de Justicia

Nación

Video de atentado contra escoltas del senador Jairo Castellanos es clave en las investigaciones para dar con los responsables

Nación

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

Nación

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

Nación

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Nación

Identifican a los mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca: la acumulación de gas impide el rescate

Confidenciales

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Nación

Derrumbe en mina del Tolima deja al menos 20 mineros atrapados

Mina en Guachetá donde ocurrió el accidente.
La mina en Guachetá donde ocurrió el accidente. Foto: Cuenta en X: @JorgeEmilioRey

Acompañamos con solidaridad a las familias de los mineros, seres queridos y a toda la comunidad de Guachetá en este momento de dolor. Desde la @CundinamarcaGob, la @SecEnergia y la @RiesgosCundi mantendremos nuestra presencia para brindar el apoyo psicosocial e institucional a las familias de las víctimas que sea requerido”, concluyó Rey en su mensaje.

Por su parte, desde Bomberos Cundinamarca anunciaron que, por el momento, fue recuperado uno de los cuerpos y se trabaja para extraer al otro minero muerto.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los dos mineros que ya fueron reportados como fallecidos al interior de la mina.

Más temprano, desde Bomberos Cundinamarca, entregaron la identidad de los seis mineros que quedaron atrapados al interior del socavón. Ellos son: Iván Martínez, Arnold Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia.

VER MÁS

mina

Más de Nación

ED 2258

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Mina en Guachetá, Cundinamarca.

Hallan sin vida a dos de los seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca

Alex Saab

El futuro jurídico de Álex Saab se debatirá en la Corte Suprema de Justicia

Atentado Jairo Castellanos.

Video de atentado contra escoltas del senador Jairo Castellanos es clave en las investigaciones para dar con los responsables

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

No

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS.

Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Noticias Destacadas