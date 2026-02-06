El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en la tarde de este viernes, 6 de febrero, que fueron hallados muertos dos de los seis mineros atrapados en una mina ubicada en la vereda Peñas, del municipio de Guachetá, en Cundinamarca.

“Después de las labores de rescate tras el accidente ocurrido en la mina Mata Siete, del municipio de Guachetá, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de los seis mineros atrapados. Asimismo, se confirmó que la explosión se originó por acumulación de gases, en especial metano. Es una lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero”, dijo el mandatario departamental a través de X.

Identifican a los mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca: la acumulación de gas impide el rescate

El gobernador Rey también indicó que, desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en Gachetá, avanzan las labores de ventilación para dispersar la acumulación de gases al interior de la mina.

Por último, anunció que al finalizar la tarde se entregará un nuevo reporte.

La mina en Guachetá donde ocurrió el accidente. Foto: Cuenta en X: @JorgeEmilioRey

“Acompañamos con solidaridad a las familias de los mineros, seres queridos y a toda la comunidad de Guachetá en este momento de dolor. Desde la @CundinamarcaGob, la @SecEnergia y la @RiesgosCundi mantendremos nuestra presencia para brindar el apoyo psicosocial e institucional a las familias de las víctimas que sea requerido”, concluyó Rey en su mensaje.

Por su parte, desde Bomberos Cundinamarca anunciaron que, por el momento, fue recuperado uno de los cuerpos y se trabaja para extraer al otro minero muerto.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los dos mineros que ya fueron reportados como fallecidos al interior de la mina.

Más temprano, desde Bomberos Cundinamarca, entregaron la identidad de los seis mineros que quedaron atrapados al interior del socavón. Ellos son: Iván Martínez, Arnold Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia.