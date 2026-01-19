Nación

Inició la construcción de la ciclorruta más grande de Colombia; atravesará dos puntos clave de Cundinamarca

Con un ancho de 3,80 metros, esta obra se convierte en el referente nacional de infraestructura vial para proteger a 9.000 biciusuarios diarios.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 5:31 p. m.
Ciclorruta entre Funza y Siberia será la más larga de Colombia
Ciclorruta entre Funza y Siberia será la más larga de Colombia Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca dio inicio a una de las obras de cicloinfraestructura más ambiciosas del país. La ciclorruta del corredor Funza–Siberia, un proyecto que marca un antes y un después en la movilidad sostenible y la seguridad vial en la Sabana Occidente.

Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia.
Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia. Foto: Gobernación de Cundinamarca

La intervención contempla 6,41 kilómetros en total (5,29 km en Funza y 1,25 km en Tenjo) y se integra a un circuito regional de 25 kilómetros que conectará a Mosquera, Madrid y el sector de El Corzo, consolidando una red continua y segura para la movilidad no motorizada.

La priorización del corredor se explica por la alta siniestralidad registrada en la zona, con 370 incidentes viales reportados recientemente, muchos de ellos con ciclistas involucrados.

Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia.
Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Con una inversión de $27.700 millones, la intervención se convertirá en la ciclorruta más ancha de Colombia, con 3,80 metros de calzada exclusiva y segregada para bicicletas, una dimensión inédita en el país.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel destacó que la obra responde a una deuda histórica con miles de trabajadores que se movilizan a diario en bicicleta por este eje industrial.

Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia.
Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia. Foto: Gobernación de Cundinamarca

“Arrancan las obras de la ciclorruta entre Funza y Siberia que tanto queríamos y tanto necesitábamos”, afirmó el gobernador, al subrayar que el proyecto prioriza la vida y la seguridad de cerca de 9.000 biciusuarios diarios que hoy comparten vía con vehículos de carga pesada.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, señaló que el proyecto dignifica el trayecto diario de quienes pedalean hacia sus trabajos: “Esta obra es una necesidad histórica en nuestro municipio. Les dice a los biciusuarios de esta región que trabajamos por su salud y su seguridad”.

Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia.
Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En materia técnica, la ciclorruta contará con 320 luminarias solares, andenes peatonales de 1,80 metros y un puente sobre el humedal Gualí, garantizando la continuidad del trazado con respeto ambiental.

