Gente

Ritual para obtener dinero en diciembre; este es el paso a paso

Con esta práctica muchos esperan que su situación mejore.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

19 de diciembre de 2025, 3:55 a. m.
Este ritual promete mejorar su situación financiera.
Este ritual promete mejorar su situación financiera. Foto: Getty Images

Diciembre es un mes cargado de emociones, pues en medio de la expectativa de un nuevo comienzo, una gran cantidad de personas realizan rituales con los que esperan obtener abundancia y prosperidad.

En distintos países de América Latina, estas prácticas se transmiten de generación en generación y se reinterpretan cada año, especialmente cuando se habla de dinero inesperado.

Estos rituales no solo responden a creencias espirituales, sino también a la necesidad colectiva de cerrar ciclos con esperanza de que la situación a nivel financiero mejore y sea positiva.

Economia
Este es el ritual para recibir dinero inesperado en el mes de diciembre. Foto: Adobe Stock

Estos son los pasos para llevar a cabo el ritual:

Gente

Premios Óscar llegarán a YouTube en 2029 y dejarán de ser transmitidos en ABC: esta es la razón

Gente

Shakira cierra su gira por Latinoamérica con un emotivo mensaje: “Nos hemos inventado un camino propio”

Gente

Preocupación por la salud de reconocida actriz: esta es la extraña afección que le quita el sueño

Gente

Walter Mercado vaticinó los números mágicos para el 19 de diciembre; la suerte aumenta en Navidad

Gente

Estos son los 6 signos del zodiaco más conflictivos, según la astrología

Gente

¿Malas energías? El ritual que cada signo del zodiaco debe hacer para atraer la felicidad y el éxito

Gente

Se revela la fecha de estreno de ‘La casa de los famosos 3′ y la lista de participantes confirmados

Gente

Ritual para atraer el amor en temporada navideña; estos son los pasos indispensables

Cultura

El poderoso ritual que debe hacer antes de iniciar Novena de Aguinaldos en el 2025

Tecnología

Eclipse solar del domingo: el ritual para atraer cambios y nuevas intenciones

Preparación del ambiente: el primer paso consiste en elegir un día significativo de diciembre, preferiblemente en horas de la noche. El espacio debe estar limpio y ordenado, pues el desorden se asocia con bloqueos energéticos.

Se recomienda apagar dispositivos electrónicos y crear un ambiente tranquilo, que permita la concentración. Una vela de color verde o dorado, asociada con la prosperidad, será el elemento central.

Ritual para atraer el amor en temporada navideña; estos son los pasos indispensables

Elementos necesarios: para este ritual se requiere una hoja de papel blanca, un esfero de tinta negra o azul, una moneda y un billete, sin importar su denominación.

También puede añadirse un aroma suave, como canela o incienso, ingredientes que culturalmente se relacionan con la atracción del dinero y la buena fortuna.

Canela
Quemar canela en la casa es un rito usado por muchas personas en sus casas. Foto: Getty Images

La intención escrita: en la hoja de papel se debe escribir, de forma clara y concreta, el deseo de recibir dinero inesperado.

Por ejemplo: “Estoy preparado para recibir ingresos inesperados que contribuyan a mi bienestar”. Este acto de escritura funciona como una declaración simbólica que ordena el pensamiento y refuerza la intención.

El acto simbólico: la moneda y el billete se colocan sobre el papel. Luego, se enciende la vela y se observa la llama en silencio. Este momento representa la conexión entre el deseo personal y la energía de cierre de año.

El ritual de fin de año para limpiar la energía del hogar y empezar el 2026 con pie derecho

Cierre y agradecimiento: una vez finalizado el momento de concentración, el papel con el dinero se guarda en un lugar especial, como una billetera, un cajón o junto a documentos importantes.

La vela se deja consumir o se apaga con cuidado, evitando soplarla. El ritual concluye con un agradecimiento, incluso antes de que el dinero llegue, como gesto simbólico de confianza.

En diciembre, cuando la esperanza se convierte en protagonista y muchas personas sueñan con un futuro mejor, estas prácticas siguen encontrando un lugar entre la tradición, la fe y el entretenimiento popular.

Mas de Gente

¿Cansado de luchar con las finanzas? Aprenda cómo este ritual en 7 días puede cambiar su suerte y desbloquear el flujo de dinero en su vida.

Ritual para obtener dinero en diciembre; este es el paso a paso

Los premios de la academia serán transmitidos a través de la plataforma de streaming.

Premios Óscar llegarán a YouTube en 2029 y dejarán de ser transmitidos en ABC: esta es la razón

Shakira "las mujeres ya no lloran World tour" cierre Argentina

Shakira cierra su gira por Latinoamérica con un emotivo mensaje: “Nos hemos inventado un camino propio”

Michelle Orozco, comparte su experiencia con enfermedad autoinmune.

Preocupación por la salud de reconocida actriz: esta es la extraña afección que le quita el sueño

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Walter Mercado vaticinó los números mágicos para el 19 de diciembre; la suerte aumenta en Navidad

Con la Luna de Nieve asomándose en el horizonte a partir del 20 de febrero, tres signos del zodiaco se encuentran en la antesala de un viaje cósmico que alterará su destino.

Estos son los 6 signos del zodiaco más conflictivos, según la astrología

Suerte, abundancia, riqueza

¿Malas energías? El ritual que cada signo del zodiaco debe hacer para atraer la felicidad y el éxito

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya tiene fecha de estreno.

Se revela la fecha de estreno de ‘La casa de los famosos 3′ y la lista de participantes confirmados

Lucho Diaz y Silvestre Dangond

Encuentro de leyendas: la emotiva sorpresa que le dio Silvestre Dangond a Luis Díaz en Alemania

Daniela Ospina

“No se quedó callada”: el contundente mensaje de Daniela Ospina a quienes piden el retiro de su hermano David

Noticias Destacadas