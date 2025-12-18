Diciembre es un mes cargado de emociones, pues en medio de la expectativa de un nuevo comienzo, una gran cantidad de personas realizan rituales con los que esperan obtener abundancia y prosperidad.

En distintos países de América Latina, estas prácticas se transmiten de generación en generación y se reinterpretan cada año, especialmente cuando se habla de dinero inesperado.

Estos rituales no solo responden a creencias espirituales, sino también a la necesidad colectiva de cerrar ciclos con esperanza de que la situación a nivel financiero mejore y sea positiva.

Este es el ritual para recibir dinero inesperado en el mes de diciembre. Foto: Adobe Stock

Estos son los pasos para llevar a cabo el ritual:

Preparación del ambiente: el primer paso consiste en elegir un día significativo de diciembre, preferiblemente en horas de la noche. El espacio debe estar limpio y ordenado, pues el desorden se asocia con bloqueos energéticos.

Se recomienda apagar dispositivos electrónicos y crear un ambiente tranquilo, que permita la concentración. Una vela de color verde o dorado, asociada con la prosperidad, será el elemento central.

Elementos necesarios: para este ritual se requiere una hoja de papel blanca, un esfero de tinta negra o azul, una moneda y un billete, sin importar su denominación.

También puede añadirse un aroma suave, como canela o incienso, ingredientes que culturalmente se relacionan con la atracción del dinero y la buena fortuna.

Quemar canela en la casa es un rito usado por muchas personas en sus casas. Foto: Getty Images

La intención escrita: en la hoja de papel se debe escribir, de forma clara y concreta, el deseo de recibir dinero inesperado.

Por ejemplo: “Estoy preparado para recibir ingresos inesperados que contribuyan a mi bienestar”. Este acto de escritura funciona como una declaración simbólica que ordena el pensamiento y refuerza la intención.

El acto simbólico: la moneda y el billete se colocan sobre el papel. Luego, se enciende la vela y se observa la llama en silencio. Este momento representa la conexión entre el deseo personal y la energía de cierre de año.

Cierre y agradecimiento: una vez finalizado el momento de concentración, el papel con el dinero se guarda en un lugar especial, como una billetera, un cajón o junto a documentos importantes.

La vela se deja consumir o se apaga con cuidado, evitando soplarla. El ritual concluye con un agradecimiento, incluso antes de que el dinero llegue, como gesto simbólico de confianza.

En diciembre, cuando la esperanza se convierte en protagonista y muchas personas sueñan con un futuro mejor, estas prácticas siguen encontrando un lugar entre la tradición, la fe y el entretenimiento popular.