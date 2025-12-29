Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Colombia cierra el año con una sacudida económica y cultural que redefine las prioridades de los hogares. Mientras el Gobierno Nacional confirma que el salario mínimo para 2026 será de $ 2.000.000, incluido el auxilio de transporte, la industria del entretenimiento presenta una factura que pocos podrán asumir sin endeudarse.

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

El espejismo de los dos millones

Aunque el incremento del salario mínimo busca mitigar la inflación acumulada, la realidad del mercado de eventos internacionales corre por una vía distinta. La cartelera confirmada para 2026 ha convertido la llamada “canasta básica de entretenimiento” casi en un artículo de lujo. El costo de producción de los eventos, evaluado normalmente en dólares, eleva el precio de las entradas a niveles críticos, lo que hace que ganar $ 2 millones resulte insuficiente para seguir el ritmo de las estrellas mundiales.

El Festival Estéreo Picnic: un mes de trabajo por un fin de semana

El Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, representa el primer gran desafío financiero del año. Con un lineup de lujo que incluye a Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, el combo general se cotiza en $ 1.350.000.

Para un joven que perciba el salario mínimo, asistir al FEP significa trabajar 20 días exclusivamente para pagar la entrada, sin contemplar gastos de transporte o alimentación. Este gasto representa, nada más y nada menos, que el 67.5 % de un sueldo mensual completo.

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

El regreso de Bad Bunny

En Medellín, el furor por el género urbano no se queda atrás. El Conejo Malo regresa al Atanasio Girardot con tres fechas (23, 24 y 25 de enero). Las boletas en preventa para localidades de buena visibilidad como occidental u oriental promedian los $ 850.000, lo que equivale al 42.5 % del salario mínimo. Si un fanático decide ir a Bad Bunny en enero y al FEP en marzo, habrá comprometido más de un sueldo entero en solo dos eventos.

Los “gastos hormiga” que inflan la factura

No se trata solo del valor del ticket. El aumento del salario mínimo también empuja al alza los costos operativos que las tiqueteras trasladan al consumidor:

Servicio: se proyecta un aumento del 15 % en el costo de servicio de las boleteras debido al ajuste en turnos de logística y seguridad.

se proyecta un aumento del 15 % en el costo de servicio de las boleteras debido al ajuste en turnos de logística y seguridad. Consumo interno: según reportes de los escenarios más importantes como el Movistar Arena o el Coliseo MedPlus, una cerveza podría costar $ 25.000 y un combo básico de comida no bajará de los $ 65.000 .

según reportes de los escenarios más importantes como el Movistar Arena o el Coliseo MedPlus, una cerveza podría costar y un combo básico de comida no bajará de los . Transporte: regresar a casa un viernes a medianoche tras un concierto podría costar hasta $ 90.000 en plataformas de transporte.

Agenda 2026: un año sin respiro

La cartelera para 2026 es, posiblemente, una de las más pesadas de la última década. Aquí, los hitos que pondrán a prueba las tarjetas de crédito:

Enero: Bad Bunny (Medellín), My Chemical Romance + The Hives y Avenged Sevenfold.

Bad Bunny (Medellín), My Chemical Romance + The Hives y Avenged Sevenfold. Febrero: Doja Cat, Kali Uchis y Alejandro Sanz.

Doja Cat, Kali Uchis y Alejandro Sanz. Abril/Mayo: Ed Sheeran, Korn, Laura Pausini y Sebastián Yatra.

Ed Sheeran, Korn, Laura Pausini y Sebastián Yatra. Julio: Rosalía y Ricardo Arjona en el Movistar Arena.

Rosalía y Ricardo Arjona en el Movistar Arena. Octubre/Noviembre: Iron Maiden y Los Tigres del Norte en El Campín.

En 2026, el colombiano promedio tendrá que tomar decisiones drásticas: o cumple con sus obligaciones básicas o se rinde ante el espectáculo de sus ídolos.