Economía

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

El 2026 viene recargado. A continuación, le contamos los conciertos más esperados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

30 de diciembre de 2025, 2:38 a. m.
Nuevo aumento del salario mínimo y los conciertos en 2026
Nuevo aumento del salario mínimo y los conciertos en 2026 Foto: semana

Colombia cierra el año con una sacudida económica y cultural que redefine las prioridades de los hogares. Mientras el Gobierno Nacional confirma que el salario mínimo para 2026 será de $ 2.000.000, incluido el auxilio de transporte, la industria del entretenimiento presenta una factura que pocos podrán asumir sin endeudarse.

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

El espejismo de los dos millones

Aunque el incremento del salario mínimo busca mitigar la inflación acumulada, la realidad del mercado de eventos internacionales corre por una vía distinta. La cartelera confirmada para 2026 ha convertido la llamada “canasta básica de entretenimiento” casi en un artículo de lujo. El costo de producción de los eventos, evaluado normalmente en dólares, eleva el precio de las entradas a niveles críticos, lo que hace que ganar $ 2 millones resulte insuficiente para seguir el ritmo de las estrellas mundiales.

El Festival Estéreo Picnic: un mes de trabajo por un fin de semana

El Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, representa el primer gran desafío financiero del año. Con un lineup de lujo que incluye a Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, el combo general se cotiza en $ 1.350.000.

Para un joven que perciba el salario mínimo, asistir al FEP significa trabajar 20 días exclusivamente para pagar la entrada, sin contemplar gastos de transporte o alimentación. Este gasto representa, nada más y nada menos, que el 67.5 % de un sueldo mensual completo.

Vehículos

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

Finanzas Personales

Tiquetes baratos en temporada alta, ¿es posible conseguirlos? Esto dice experto

Finanzas Personales

Ojo con la Dian: Estos son los datos a tener en cuenta para el cierre fiscal de las empresas en 2025

Finanzas Personales

Pasajes gratis en TransMilenio durante diciembre: conozca quiénes pueden acceder al beneficio

Finanzas Personales

Cierran varios bancos en Colombia temporalmente: oficinas estarán inactivas en estas fechas

Finanzas Personales

Al bloqueo de señal de celular hay que ponerle atención. Puede ser algo muy grave

Finanzas Personales

¿Qué necesita para comenzar una vida crediticia sólida y sostenible? Conozca cómo empezar

Gente

Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

Gente

Blessd anunció nuevo concierto y aseguró que será el más importante de su carrera: “no saben el espectáculo que les voy a traer”

Cultura

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

El regreso de Bad Bunny

En Medellín, el furor por el género urbano no se queda atrás. El Conejo Malo regresa al Atanasio Girardot con tres fechas (23, 24 y 25 de enero). Las boletas en preventa para localidades de buena visibilidad como occidental u oriental promedian los $ 850.000, lo que equivale al 42.5 % del salario mínimo. Si un fanático decide ir a Bad Bunny en enero y al FEP en marzo, habrá comprometido más de un sueldo entero en solo dos eventos.

Los “gastos hormiga” que inflan la factura

No se trata solo del valor del ticket. El aumento del salario mínimo también empuja al alza los costos operativos que las tiqueteras trasladan al consumidor:

  • Servicio: se proyecta un aumento del 15 % en el costo de servicio de las boleteras debido al ajuste en turnos de logística y seguridad.
  • Consumo interno: según reportes de los escenarios más importantes como el Movistar Arena o el Coliseo MedPlus, una cerveza podría costar $ 25.000 y un combo básico de comida no bajará de los $ 65.000.
  • Transporte: regresar a casa un viernes a medianoche tras un concierto podría costar hasta $ 90.000 en plataformas de transporte.

Agenda 2026: un año sin respiro

La cartelera para 2026 es, posiblemente, una de las más pesadas de la última década. Aquí, los hitos que pondrán a prueba las tarjetas de crédito:

  • Enero: Bad Bunny (Medellín), My Chemical Romance + The Hives y Avenged Sevenfold.
  • Febrero: Doja Cat, Kali Uchis y Alejandro Sanz.
  • Abril/Mayo: Ed Sheeran, Korn, Laura Pausini y Sebastián Yatra.
  • Julio: Rosalía y Ricardo Arjona en el Movistar Arena.
  • Octubre/Noviembre: Iron Maiden y Los Tigres del Norte en El Campín.

En 2026, el colombiano promedio tendrá que tomar decisiones drásticas: o cumple con sus obligaciones básicas o se rinde ante el espectáculo de sus ídolos.

Más de Finanzas Personales

Nuevo aumento del salario minimo y los Conciertos 2026

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

La única forma de comprar un carro Tesla en Colombia es a través de su página web.

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

Viajeros en aeropuertos del país se preparan para una de las temporadas más activas del año.

Tiquetes baratos en temporada alta, ¿es posible conseguirlos? Esto dice experto

La facturación electrónica es una herramienta importante para las empresas de Colombia y sus registros legales ante el estado.

Ojo con la Dian: Estos son los datos a tener en cuenta para el cierre fiscal de las empresas en 2025

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.

Pasajes gratis en TransMilenio durante diciembre: conozca quiénes pueden acceder al beneficio

En pleno auge de la era digital, los cajeros automáticos continúan siendo un recurso clave para retirar dinero en efectivo.

Cierran varios bancos en Colombia temporalmente: oficinas estarán inactivas en estas fechas

¿Se quedó sin cobertura? Así puede mejorar la señal del celular fácilmente

Al bloqueo de señal de celular hay que ponerle atención. Puede ser algo muy grave

A los 18 años, los beneficiarios podrán retirar hasta la mitad del saldo para fines educativos, compra de vivienda o emprendimientos; el acceso completo será posible a partir de los 30 años.

¿Qué necesita para comenzar una vida crediticia sólida y sostenible? Conozca cómo empezar

Ingreso mínimo garantizado de noviembre 2025

Ingreso Mínimo Garantizado en noviembre. Lo que hay que tener en cuenta para el pago del subsidio

Los despidos en las empresas ocurren frecuentemente.

Siete preguntas sobre derechos laborales que poco conocen los trabajadores implicados

Noticias Destacadas