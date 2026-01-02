Incendio en bar de Suiza: la hipótesis sobre lo que habría desatado la tragedia que dejó más de 40 muertos

Cerca de 40 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas durante las celebraciones de Año Nuevo, tras el incendio de un bar en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, “una de las peores tragedias” del país, según las autoridades.

El fuego se desató alrededor de la 1:30 de la madrugada (hora local) del jueves 1.º de enero, en el popular bar Le Constellation, con una capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Según se informó, este bar era bastante concurrido por turistas de países extranjeros, particularmente por jóvenes.

“Registramos cuarenta fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría en estado grave”, informó el jefe de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler.

El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, informó de un balance de 47 muertos, cifra que las autoridades suizas no han confirmado, en una declaración brindada a la AFP.

El jueves por la noche, cientos de personas se reunieron en silencio, bajo el frío inclemente, para rendir homenaje a las víctimas.

Mathys, de la vecina localidad de Chermignon-d’en-Bas, dijo a la AFP durante la vigilia: “Es un bar donde nos reunimos con muchos amigos, casi todos los fines de semana. (…) Pensamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos allí, era una tragedia. Esa es la única palabra que puedo usar para describirlo: el apocalipsis”.

Según contaron dos jóvenes que alcanzaron a escapar del lugar tras el inicio de la conflagración, unas velas que estaban colocadas en botellas de champán tuvieron un contacto con el techo que rápidamente se prendió en llamas.

Testigos describieron escenas aterradoras: algunas personas estaban intentando romper las ventanas del bar para escapar, mientras que otras, cubiertas de quemaduras, se lanzaban a la calle.

“Yo mismo me he enfrentado a situaciones extremas, a imágenes que no son precisamente las que uno espera en un día de Año Nuevo”, lamentó Ganzer, mientras que el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el incidente como “una de las peores tragedias que ha vivido” el país.

El servicio de urgencias del principal hospital del Valais se saturó; por lo tanto, varios de los heridos fueron trasladados a Lausana, Ginebra o Zúrich, e incluso a Francia e Italia.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, indicó que se movilizaron importantes recursos “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias”; sin embargo, este proceso “puede llevar varios días”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “profundamente entristecida” e indicó en X que sus equipos estaban en contacto con las autoridades suizas para prestar asistencia.

El bar en el que ocurrió este lamentable suceso se encuentra ubicado en la planta baja de un edificio y cuenta con un sótano en el cual se realizan fiestas y eventos.

Fuentes indicaron el jueves a la AFP que los propietarios del bar son una pareja de nacionalidad francesa. Al parecer salieron ilesos, pero aún no han sido localizados.

Las autoridades creen que entre las víctimas hay varios extranjeros, ya que la fama internacional del resort de Crans-Montana atrae habitualmente a turistas de todo el mundo y hace de este un hecho sumamente impactante.

Nueve franceses se encuentran entre los heridos y otros ocho aún no han sido localizados, reportó el jueves la Cancillería de su país, mientras que el jefe de la diplomacia italiana indicó que “quince” de sus ciudadanos resultaron lesionados y otros seguían desaparecidos.

Varios testimonios difundidos por diferentes medios suizos, franceses e italianos coinciden en la posible causa del siniestro. Según ellos, unas bengalas pirotécnicas colocadas en la parte superior de botellas de champán, que el personal del sitio sostenía en alto, habrían provocado el incendio al tocar el techo.

Estos mismos testigos precisaron que se trataba de un “espectáculo” habitual en el local.

*Con información de AFP.