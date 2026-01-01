Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

“El primero en salir era el que se salvaba“, así narran los sobrevivientes del incendio en el bar en Suiza, el infierno que se vivió en la fiesta de Año Nuevo, en una tragedia que ya lleva 40 muertos y que es quizás el episodio más triste en la historia reciente del apacible país.

Quienes sobrevivieron han narrado a la prensa que las llamas se propagaron en apenas segundos. El diario El Mundo de España ha recogido muchos de esos testimonios. La mamá de uno de los jóvenes, por ejemplo, narró la desesperación de todas las familias que han llegado a buscar a sus hijos.

“Mi hijo me escribió enseguida: ‘Mamá, hay caos en el Constellation, hay fuego ... Me envió fotos y vídeos. Impactantes. Mi nuera vio gente con quemaduras, cuerpos cubiertos con sábanas blancas...“.

Alrededor de 40 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un incendio en plenas celebraciones de Año Nuevo el un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, calificó el siniestro con enorme dolor como “una de las peores tragedias” en la historia del país helvético.

El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa junto al presidente en Sion, en el suroeste de Suiza.

Una mujer que pasaba al frente del lugar cuando comenzó el fuego contó a un medio italiano lo que vivió. “Salí de casa sobre la una y media y pasé por delante del bar antes de que llegara la ayuda. Vi fuego dentro del local; las ventanas estaban intactas y esos jóvenes dentro intentaban salir...Luego vi a un joven cruzar la calle solo en ropa interior. Estaba completamente quemado, con el pelo calcinado, y caminaba sin rumbo, como un zombi", recogió el diario español.

Agentes de policía montan guardia en el lugar de un incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana el 1 de enero de 2026. Varias personas murieron y otras resultaron heridas cuando una explosión arrasó un bar en la lujosa ciudad de esquí alpino de Crans Montana, dijo la policía suiza temprano el 1 de enero. Foto: AFP

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la cadena BFMTV que lograron huir del “pánico” que se vivió en el bar poco después de que empezara el incendio. Según contaron, unas “velitas de cumpleaños” colocadas en botellas de champán rozaron el techo.

“Segundos después, todo el techo estaba ardiendo”, dijo al canal francés una de ellas, que calculó que en el local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

“Estoy en shock”, dijo Alexis Laguerre a la emisora pública suiza RTS. El chico, de 18 años, pasaba por delante del bar con un grupo de amigos cuando vieron las llamas y el humo, y avisaron a la policía. “La gente corría a través de las llamas... Había gente intentando abrir las ventanas con sillas”, relató.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un “olor de quemado en el aire”, según relataron los medios locales.

El fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Las autoridades cantonales indicaron que se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del incendio, pero descartan la hipótesis de un atentado.

Un agente de policía se encuentra a la entrada del edificio Constellation, donde se encuentra el bar Le Constellation, tras el incendio que arrasó el local en Crans-Montana el 1 de enero de 2026, durante las celebraciones de Nochevieja. Foto: AFP

El jueves por la noche, unas 400 personas se reunieron en Crans-Montana para celebrar una misa en honor a las víctimas.

“Pánico”

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

“La gente corría entre las llamas y rompía las ventanas con sillas”: el Año Nuevo en Suiza que terminó en tragedia. Van 40 muertos

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, indicó que se estaban movilizando importantes recursos “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible”. “Este trabajo puede llevar varios días”, precisó Gisler.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “profundamente entristecida” tras el incendio e indicó en X que sus equipos estaban en contacto con las autoridades suizas para prestarles asistencia.

“Pidiendo a gritos ayuda”

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”.

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida. “Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio”, afirmó Pilloud, quien señaló que está “absolutamente” descartado que se trate “de un ataque terrorista”.

De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, un “fuego de origen indeterminado” se originó al interior del bar. Foto: AFP

Alex, un joven de 21 años, contó en la antena RTS que llegó al lugar de la tragedia poco después de oír una fuerte explosión.

En medio de un intenso olor a gas y plástico quemado, dijo que vio a gente saliendo a toda prisa del bar, con quemaduras, algunos “pidiendo a gritos ayuda”.

Según explicó, fue en ese momento cuando recordó que el bar solo cuenta con una escalera muy estrecha que comunica la planta baja con el sótano, lo que le hizo temer que mucha gente se hubiese quedado atrapada. “Tengo escalofríos solo de pensarlo”, comentó.

*Con información de AFP