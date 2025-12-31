Estados Unidos

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Estados Unidos quiere volver nuevamente a la luna, el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para resaltar las prioridades en este tema.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

31 de diciembre de 2025, 3:38 p. m.
Donald Trump firma orden ejecutiva.
Donald Trump firma orden ejecutiva. Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva en la cual se evidencia el deseo del territorio norteamericano por llegar nuevamente a la luna.

Entre lo que se menciona, está el deseo expreso de alunizar en 2028, así como, desarrollar misiles que puedan ser expulsados desde el espacio e incluso instalar reactores nucleares en órbita.

Un impacto de reducidas dimensiones dejó un destello observable pese a ocurrir en el lado oculto del satélite.
Hoja de ruta a 5 años. Foto: Lorand Fenyes/StockTrek Images/IMAGO

Dentro de lo que se plantea está que humanos nuevamente lleguen a pisar la luna, esta orden ejecutiva proferida marca una hoja de ruta a cinco años.

El tema de los misiles espaciales puede generar preocupación, ya que desarrollar este tipo de tecnologías bélicas podría suponer un riesgo en medio de constantes tensiones diplomáticas con diferentes países.

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Noticias Estados Unidos

Ya llegó el Año Nuevo en algunos lugares: le contamos cuáles son los territorios que ya se encuentran en 2026

Noticias Estados Unidos

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Noticias Estados Unidos

“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

Noticias Estados Unidos

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Mundo

¿Quién era Tatiana Schlossberg? La historia de la nieta de John F. Kennedy que murió de cáncer a los 35 años

Mundo

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

Se quiere instalar un puesto lunar permanente, de acuerdo con lo propuesto, también el lanzamiento de misiones Artemis con las que se busca que los humanos vuelvan a llegar a la superficie lunar.

Información presentada por Euro News indica que, Artemis II estaría volando alrededor de la luna hacia febrero del año 2026, y este llevaría a tres tripulantes estadounidenses y uno canadiense.

Para la misión Artemis III es donde se prevé que astronautas puedan pisar suelo lunar, después de décadas desde que esto se hizo por última vez.

Las aspiraciones de Estados Unidos van mucho más allá de la luna, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) trabaja en misiones llamadas “Moon-to-Mars” en las que harán uso de la base que se instalará en la luna y los nuevos conocimientos que esto pueda significar para aspirar a llegar a Marte.

Será la primera nación en posar a un astronauta en Marte” se afirma en la orden que fue firmada por el presidente Trump.

Estados Unidos, en el pasado, con la misión Apolo 11, logró que humanos pisaran la superficie lunar, esta hazaña se dio en el marco de la Guerra Fría, donde existía un fuerte deseo por parte de Estados Unidos de demostrar su poder.

La agencia espacial transmitirá en vivo desde la Estación Espacial Internacional, acercando al público a la vida en órbita.
Misiones espaciales en medio de carrera por llegar a Marte. Foto: Grok

El lema político del presidente Donald Trump es: “Make America Great Again”, que significaría algo como “hacer a América grande otra vez”, probablemente este tipo de hojas de rutas que se toman en temas de misiones al espacio exterior, sean con el fin de poner a Estados Unidos en la cúspide de la carrera espacial que en este momento se presenta.

Donald Trump quiere posicionar a Estados Unidos por encima de países como Rusia y China, recientemente firmó decreto para que la inteligencia artificial solo tuviera un único marco legal en el país, impidiendo de esa manera que los estados creen regulaciones diferentes y que esto permita crecer en materia de estas tecnologías.

Regulación de la inteligencia artificial: Donald Trump firma decreto y se abre nuevo debate

Solo habrá un ganador acá, probablemente será Estados Unidos o China y, ahora mismo, estamos ganando” declaró Donald Trump refiriéndose a la inteligencia artificial.

Más de Noticias Estados Unidos

El vehículo Starship forma parte del programa estrella de Elon Musk para desarrollar el cohete más poderoso del mundo, diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y Marte.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

x

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Ya llegó el Año Nuevo en algunos lugares: le contamos cuáles son los territorios que ya se encuentran en 2026

Aeropuerto Trump

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Abuelo de 86 años en Alabama

“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

Starbucks

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

EE.UU.

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

x

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

Noticias Destacadas