El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva en la cual se evidencia el deseo del territorio norteamericano por llegar nuevamente a la luna.

Entre lo que se menciona, está el deseo expreso de alunizar en 2028, así como, desarrollar misiles que puedan ser expulsados desde el espacio e incluso instalar reactores nucleares en órbita.

Hoja de ruta a 5 años. Foto: Lorand Fenyes/StockTrek Images/IMAGO

Dentro de lo que se plantea está que humanos nuevamente lleguen a pisar la luna, esta orden ejecutiva proferida marca una hoja de ruta a cinco años.

El tema de los misiles espaciales puede generar preocupación, ya que desarrollar este tipo de tecnologías bélicas podría suponer un riesgo en medio de constantes tensiones diplomáticas con diferentes países.

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

Se quiere instalar un puesto lunar permanente, de acuerdo con lo propuesto, también el lanzamiento de misiones Artemis con las que se busca que los humanos vuelvan a llegar a la superficie lunar.

Información presentada por Euro News indica que, Artemis II estaría volando alrededor de la luna hacia febrero del año 2026, y este llevaría a tres tripulantes estadounidenses y uno canadiense.

Para la misión Artemis III es donde se prevé que astronautas puedan pisar suelo lunar, después de décadas desde que esto se hizo por última vez.

Las aspiraciones de Estados Unidos van mucho más allá de la luna, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) trabaja en misiones llamadas “Moon-to-Mars” en las que harán uso de la base que se instalará en la luna y los nuevos conocimientos que esto pueda significar para aspirar a llegar a Marte.

“Será la primera nación en posar a un astronauta en Marte” se afirma en la orden que fue firmada por el presidente Trump.

Estados Unidos, en el pasado, con la misión Apolo 11, logró que humanos pisaran la superficie lunar, esta hazaña se dio en el marco de la Guerra Fría, donde existía un fuerte deseo por parte de Estados Unidos de demostrar su poder.

Misiones espaciales en medio de carrera por llegar a Marte. Foto: Grok

El lema político del presidente Donald Trump es: “Make America Great Again”, que significaría algo como “hacer a América grande otra vez”, probablemente este tipo de hojas de rutas que se toman en temas de misiones al espacio exterior, sean con el fin de poner a Estados Unidos en la cúspide de la carrera espacial que en este momento se presenta.

Donald Trump quiere posicionar a Estados Unidos por encima de países como Rusia y China, recientemente firmó decreto para que la inteligencia artificial solo tuviera un único marco legal en el país, impidiendo de esa manera que los estados creen regulaciones diferentes y que esto permita crecer en materia de estas tecnologías.

Regulación de la inteligencia artificial: Donald Trump firma decreto y se abre nuevo debate

“Solo habrá un ganador acá, probablemente será Estados Unidos o China y, ahora mismo, estamos ganando” declaró Donald Trump refiriéndose a la inteligencia artificial.