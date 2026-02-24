En video quedó captado el momento en que se inició el incendio en un bar en Suiza: 41 personas perdieron la vida

Un nuevo video divulgado por el diario italiano Corriere della Sera muestra con claridad cómo se originó el incendio que dejó víctimas mortales en el bar Le Constellation, en la estación alpina de Crans-Montana. Según el medio, la grabación fue presentada como prueba visual por la Fiscalía de Sion, que investiga las responsabilidades penales por el siniestro ocurrido en la madrugada del 1 de enero.

En el video se observa a la camarera Sian Panine, de 24 años, sosteniendo dos botellas de champán con fuegos artificiales encendidos, en lo que aparentaba ser un espectáculo dentro del local. La joven se encontraba sentada sobre los hombros de un compañero mientras las chispas impactaban directamente en paneles de espuma insonorizante ubicados en el techo.

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

Segundos después, uno de los paneles se prende fuego y las llamas comienzan a expandirse con rapidez.

De acuerdo con versiones iniciales recogidas por la prensa, los propietarios del establecimiento, el matrimonio Moretti, señalaron que la idea del espectáculo había surgido de los camareros. Sin embargo, un testigo aseguró que Jessica Moretti habría dado personalmente la orden.

Un nuevo video reveló como se inició el incendio en bar de Crans Montana en Suiza. Foto: Foto: Pantallazo del video

El casco que utilizó Panine durante la demostración, según trascendió, habría limitado su campo de visión. Sus padres afirmaron además que la trabajadora temporal no contaba con formación en seguridad contra incendios. “Entré en pánico al ver las llamas”, declaró posteriormente la joven ante la justicia.

Durante la audiencia de sentencia, Jacques Moretti expresó: “Ningún padre debería pasar por esto. Es una catástrofe. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias”.

Por su parte, Jessica Moretti aseguró entre lágrimas que nunca eludirán sus responsabilidades. Al ser interrogada sobre su actuación esa noche, explicó que su intención fue dar la alarma y evacuar el lugar lo más pronto posible. Señaló que no utilizó un extintor porque entró en pánico y no dimensionó de inmediato la gravedad de la situación.

El incendio en el bar de Suiza dejó 41 personas muertas. Foto: Tomadas de: @LunaGitana0333 / API

El incendio se desató alrededor de la 01:30 del jueves 1 de enero en el popular bar Le Constellation, un establecimiento con capacidad para unas 300 personas en el interior y otras 40 en la terraza, según información del destino turístico. El local era frecuentado especialmente por jóvenes y turistas extranjeros.

Testigos relataron escenas de caos, donde algunas personas intentaron romper ventanas para escapar, mientras otras salían a la calle con quemaduras. La investigación continúa para determinar responsabilidades penales y administrativas por el uso de materiales inflamables y la realización de espectáculos pirotécnicos en un espacio cerrado.