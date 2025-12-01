En medio de la creciente tensión migratoria en Estados Unidos, un bar de Idaho ha provocado polémica al ofrecer un mes de cerveza gratis, a quienes colaboren con ICE proporcionando información que conduzca a la deportación de migrantes indocumentados.

La iniciativa ha encendido la crítica pública y la preocupación por la discriminación institucionalizada.

La polémica campaña que sacude a Idaho

Un pequeño bar rompió el umbral de la provocación. Old State Saloon anunció públicamente que concedería un mes de cerveza gratis a cualquier persona que colaborara con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Incluso prometió “varios meses” de gratuidad si la persona contribuía a varias deportaciones. Quienes quisieran participar debían enviar pruebas como fotos, videos, fechas, horas, etc., sin ningún mecanismo claro público para verificar su autenticidad, de acuerdo a lo que se informa en Newsweek.

La oferta se difundió en redes sociales y fue compartida por U.S. Department of Homeland Security (DHS), lo que disparó su visibilidad nacional. Apenas unas horas después, se volvía viral.

🇺🇸 — NEW: An Idaho bar sparked national attention this morning after offering one month of free beer to anyone who helps ICE identify and deport an illegal immigrant.



• The Old State Saloon in Eagle posted the offer on X on Saturday, saying patrons can claim the reward by… pic.twitter.com/mAow31LaRo — Belaaz News (@TheBelaaz) November 30, 2025

¿Qué motivó esta insólita promoción?

Para el dueño del bar, Mark Fitzpatrick, la oferta responde a una postura ideológica: su local ya se había hecho conocido por campañas polémicas, entre ellas el autollamado Heterosexual Awesomeness Month, en 2024, una iniciativa de orgullo heterosexual en aparente reacción al mes del Orgullo LGBTQ.

De acuerdo a lo que se ha informado en el medio Newsweek, al menos un cliente ya canjeó su recompensa.

Ryan Spoon, vicepresidente del comité republicano del condado de Ada, dijo haber recibido una cerveza gratuita tras aportar información que permitió una deportación.

Medios como Fox News, registran que el anuncio provocó que muchos en el círculo conservador aplaudieran la medida. Incluso, un influencer de tendencias conservadoras llegó a tuitear que era “una idea increíble”.

La oferta generó una inmediata avalancha de críticas, tanto de activistas proinmigrantes y defensores de derechos humanos como de empresarios locales, muchos de los cuales consideran que esto será un punto promotor de denuncias falsas por la falta de controles de seguridad.

Por su parte, Old State Saloon no se ha manifestado al respecto y según informó, siguió recibiendo reseñas, tanto negativas como positivas, a pesar del fuerte rechazo y llamados al boicot luego de que se viralizara su campaña.

La polémica generada por Old State Saloon demuestra hasta qué punto puede pervertirse lo que parecía un negocio local de ocio, como lo es un bar, hasta transformarse en una herramienta de presión migratoria, colectiva y económica.