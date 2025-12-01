Suscribirse

Estados Unidos

Cerveza por denuncias: bar de Idaho, Estados Unidos, premia a quienes informen a ICE

El Old State Saloon ofrece bebidas gratuitas a clientes que ayuden a identificar migrantes indocumentados, generando indignación y cuestionamientos éticos en la comunidad.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 7:28 p. m.
El Old State Saloon, en Eagle, Idaho, generó polémica al ofrecer cerveza gratis a quienes colaboren con ICE para identificar y deportar migrantes indocumentados. La iniciativa ha desatado críticas por fomentar la delación y la xenofobia.
El Old State Saloon, en Eagle, Idaho, generó polémica al ofrecer cerveza gratis a quienes colaboren con ICE para identificar y deportar migrantes indocumentados. | Foto: Composición Semana / Getty images

En medio de la creciente tensión migratoria en Estados Unidos, un bar de Idaho ha provocado polémica al ofrecer un mes de cerveza gratis, a quienes colaboren con ICE proporcionando información que conduzca a la deportación de migrantes indocumentados.

La iniciativa ha encendido la crítica pública y la preocupación por la discriminación institucionalizada.

Contexto: Imágenes revelan el violento arresto del ICE que encendió la polémica por uso de fuerza en Estados Unidos

La polémica campaña que sacude a Idaho

Un pequeño bar rompió el umbral de la provocación. Old State Saloon anunció públicamente que concedería un mes de cerveza gratis a cualquier persona que colaborara con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Incluso prometió “varios meses” de gratuidad si la persona contribuía a varias deportaciones. Quienes quisieran participar debían enviar pruebas como fotos, videos, fechas, horas, etc., sin ningún mecanismo claro público para verificar su autenticidad, de acuerdo a lo que se informa en Newsweek.

La oferta se difundió en redes sociales y fue compartida por U.S. Department of Homeland Security (DHS), lo que disparó su visibilidad nacional. Apenas unas horas después, se volvía viral.

¿Qué motivó esta insólita promoción?

Para el dueño del bar, Mark Fitzpatrick, la oferta responde a una postura ideológica: su local ya se había hecho conocido por campañas polémicas, entre ellas el autollamado Heterosexual Awesomeness Month, en 2024, una iniciativa de orgullo heterosexual en aparente reacción al mes del Orgullo LGBTQ.

De acuerdo a lo que se ha informado en el medio Newsweek, al menos un cliente ya canjeó su recompensa.

Ryan Spoon, vicepresidente del comité republicano del condado de Ada, dijo haber recibido una cerveza gratuita tras aportar información que permitió una deportación.

Medios como Fox News, registran que el anuncio provocó que muchos en el círculo conservador aplaudieran la medida. Incluso, un influencer de tendencias conservadoras llegó a tuitear que era “una idea increíble”.

La oferta generó una inmediata avalancha de críticas, tanto de activistas proinmigrantes y defensores de derechos humanos como de empresarios locales, muchos de los cuales consideran que esto será un punto promotor de denuncias falsas por la falta de controles de seguridad.

Contexto: La ley es para todos: ICE detiene a familiar de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca y cercana a Trump. Era beneficiaria de DACA

Por su parte, Old State Saloon no se ha manifestado al respecto y según informó, siguió recibiendo reseñas, tanto negativas como positivas, a pesar del fuerte rechazo y llamados al boicot luego de que se viralizara su campaña.

La polémica generada por Old State Saloon demuestra hasta qué punto puede pervertirse lo que parecía un negocio local de ocio, como lo es un bar, hasta transformarse en una herramienta de presión migratoria, colectiva y económica.

Al ofrecer cerveza gratis a cambio de denuncias, lo que parecía una broma de mal gusto se convierte en un símbolo de la degradación ética que, en nombre de la ley, puede alentar hostigamiento, exclusión y miedo.

