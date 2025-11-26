La ley es para todos: ICE detiene a familiar de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca y cercana a Trump. Era beneficiaria de DACA

Las acciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron a la Casa Blanca, deteniendo a una familiar de la secretaria de la propiedad presidencial, Karoline Leavitt.

Se trata de Bruna Ferreira, oriunda de Brasil y madre del sobrino de la vocera de Trump, cuyo hermano es Michael Leavitt.

La brasilera fue detenida hace semanas por ICE. | Foto: Red social X: API

Medios locales reportan que la mujer fue detenida en Revere, Massachusetts, cerca de Boston, mientras iba conduciendo camino a recoger a su hijo.

Actualmente, se encuentra bajo custodia de la agencia migratoria en el estado de Louisiana.

El estatus migratorio de Bruna Ferreira

Según información de CNN, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) sostiene que la brasilera está con su estatus migratorio irregular, después de que verificaron que no salió del país cuando venció su visa de turista en 1999.

Ahora bien, el sobrino de Leavitt, de 11 años, ha vivido casi toda su vida en New Hampshire con su padre. Las fuentes también señalan que la secretaria de prensa no se habla hace años con Ferreira.

La agencia migratoria detuvo a la mujer de Brasil por irregularidades en su documentación. | Foto: Getty Images

Además, el DHS argumenta que la mujer “tiene un arresto previo por agresión”, porque se encuentra en proceso de deportación.

La defensa de Ferreira

El abogado de la implicada, Todd Pomerleau, declaró que Ferreria fue beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que le brinda protecciones temporales a quienes llegaron a EE. UU. cuando eran niños.

Pomerleau afirma que Ferreira está en medio de un “proceso de inmigración legal”, por lo que su familia abrió un fondo tipo GoFundMe para recibir donaciones y cubrir los gastos de la defensa.

“Bruna fue traída a Estados Unidos por nuestros padres en diciembre de 1998, cuando era apenas una niña… Desde entonces, ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí”, escribió su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues.

Ellos subrayan que la ausencia de Bruna es especialmente dolorosa para su hijo, quien espera su regreso para las fiestas.

Michael Leavitt manifestó que su única preocupación es el bienestar del menor, quien no ha podido hablar con su madre desde que fue detenida “hace varias semanas”, reseña TVazteca.