Estados Unidos propone reabrir solicitudes de Daca por primera vez en años: así impactaría a miles de ‘dreamers’

En un giro que podría transformar el panorama migratorio en Estados Unidos, el gobierno federal ha presentado una propuesta legal para admitir nuevas solicitudes al programa Daca (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), algo que no ocurría desde 2021.

La iniciativa, incluida en una presentación ante un juez del distrito de Texas, busca reactivar el mecanismo que permite a personas traídas al país siendo menores obtener protección frente a la deportación y permisos laborales.

La propuesta estipula que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) volvería a recibir solicitudes iniciales de Daca en todo el país, excepto en Texas. En ese estado, los beneficiarios mantendrían la protección contra la deportación, pero no calificarían para autorización laboral ni se les reconocería presencia legal plena.

Actualmente, más de 525.000 personas permanecen inscritas en Daca, de las cuales cerca de 88.000 residen en Texas.

Aunque el programa fue suspendido para nuevos aspirantes hace cuatro años por mandatos judiciales, las solicitudes de renovación han seguido activas para los beneficiarios existentes, incluso en Texas.

Para hacer viable la reapertura, el juez Andrew Hanen deberá emitir una orden concreta sobre cómo proceder ante la disputa jurídica que aún rodea a Daca.

Quienes respaldan la medida advierten que esta reapertura no está garantizada, pues primero debe ser validada judicialmente y puede estar sujeta a modificaciones futuras.

En el documento legal del Departamento de Justicia se señala que la nueva política no limita al Departamento de Seguridad Nacional a emprender cambios adicionales dentro del marco legal. Defensores de inmigrantes, aunque esperan con cautela, han aconsejado a posibles solicitantes reunir documentos de soporte mientras se define la decisión final.

Al mismo tiempo, casos recientes han encendido alarmas entre la comunidad Daca. Por ejemplo, Catalina Xochitl Santiago, beneficiaria del programa, fue detenida en agosto mientras intentaba abordar un vuelo pese a tener protecciones vigentes, lo cual generó protestas y cuestionamientos sobre el respeto a sus derechos.

También en Texas, el otorgamiento de licencias de conductor comerciales (CDL) fue suspendido para inmigrantes con estatus Daca o solicitudes de asilo recientes, como parte de nuevas disposiciones estatales alineadas con políticas federales.

Tras años de litigios que comenzaron durante la primera administración Trump y continuaron bajo la de Biden, Daca ha quedado en un estado incierto. En enero de 2025, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito consideró ilegal algunas partes del programa, pero permitió que los beneficiarios actuales siguieran renovando mientras el litigio avanzaba.

En el Congreso, proyectos como el American Dream and Promise Act han buscado incorporar protecciones permanentes para los “dreamers”, aunque hasta ahora no han prosperado.

La iniciativa de reabrir las solicitudes de Daca resuena en un contexto político polarizado, donde defensores de inmigrantes ven una victoria parcial y opositores la califican de exceso administrativo.