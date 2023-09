EEUU: Juez vuelve a declarar que el programa DACA es ilegal, pero rechaza la orden de dar fin al progama de manera inmediata

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protege a cerca de 800.000 jóvenes inmigrantes y retrasa la deportación de las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen documentación o un estatus legal oficial, volvió a estar en la mira.

“La solución a estas deficiencias estriba en el poder legislativo, no en los poderes ejecutivo ni judicial. El Congreso, por diversas razones, ha decidido no aprobar un proyecto de ley similar al DACA… El poder ejecutivo no puede usurpar la autoridad que la Constitución confiere al Congreso, incluso para llenar un vacío”.