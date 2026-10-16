Creó su empresa a los 23 años y hoy vende en 450 puntos del país: así transformó una tradición familiar panadera

Creció al lado de una fábrica de pan, pero no quería limitarse a continuar el negocio familiar. Carolina Otero, barranquillera y tercera generación de una familia de panaderos, tenía claro desde el colegio que quería crear su propia empresa. Estudió Ingeniería Industrial y puso en marcha Spiga Foods antes de terminar la universidad. Tenía 23 años.

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Hoy, siete años después, cuenta con una marca consolidada que gana participación en el segmento de la llamada comida saludable.

La idea surgió al detectar que buena parte de los productos de panadería de esta categoría que se vendían en Barranquilla llegaban de Bogotá y Medellín, incluso por avión. Eran costosos y se vendían en tiendas especializadas. Carolina vio la oportunidad de producir en la región panes de masa madre, sin azúcares añadidos, margarinas, colorantes ni sabores artificiales.

El apoyo de sus padres fue decisivo. Spiga no tuvo que construir una fábrica propia: desde el comienzo compró la producción a la empresa familiar, con cuentas y responsabilidades separadas. Esa estructura permitió conocer los costos reales del negocio y resultó crucial cuando, apenas seis meses después del arranque, llegó la pandemia.

Los primeros años fueron de crecimiento lento. Carolina comenzó con tres socios, pero posteriormente adquirió la participación de dos de ellos y quedó al frente de la empresa junto con su esposo.

La empresa se encuentra en más de 450 puntos de venta, incluidos establecimientos de Éxito, Jumbo, Farmatodo y Pricesmart. Foto: Spiga-API

Desde el inicio tuvieron claro que no abrirían locales propios, sino que apostarían por un modelo de distribución a través de comercio electrónico y en tiendas especializadas en productos saludables.

Antes de cumplir su primer año, entraron a Olímpica. Más adelante, al conseguir una mayor vida útil para sus productos, pudieron ampliar la distribución a nivel nacional. Ahora se encuentran en más de 450 puntos de venta, incluidos establecimientos de Éxito, Jumbo, Farmatodo y Pricesmart.

“Nuestra meta es que los consumidores entiendan que no todos los panes son iguales y que vale la pena revisar sus ingredientes y sus procesos de elaboración”, indica Carolina, quien lamenta que durante mucho tiempo se ha satanizado al pan, como si todas las opciones fueran iguales.

Spiga cuenta con 18 referencias de panadería y snacks y 26 trabajadores directos. Carolina afirma que ya alcanzó el punto de equilibrio y para 2027 prepara más de diez lanzamientos, después de unos tres años sin incorporar nuevos productos.

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El siguiente desafío es crecer sin perder el control de la operación. La compañía ya adelanta preparativos para exportar a Estados Unidos, pero todavía no ha realizado ventas internacionales. Por ahora, su prioridad sigue siendo ampliar su presencia en Colombia.

“Cuando uno emprende, quiere conseguir todo al mismo tiempo, y eso no es posible”, dice Carolina, al tiempo que atribuye parte de su éxito al acompañamiento que ha recibido de aceleradoras como Caribe Exponencial y su reciente ingreso a la red de Endeavor.