Apple anuncia evento de lanzamiento en octubre: qué se sabe sobre los nuevos dispositivos para el hogar

El hogar será el protagonista de la próxima presentación de Apple. La compañía prepara un evento para el 13 de octubre en Nueva York, Estados Unidos, en el que podría revelar una nueva apuesta para controlar los equipos conectados de la casa, además de renovar algunos de sus productos más conocidos, como el Apple TV y el HomePod mini.

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La expectativa gira especialmente en torno a un dispositivo que la empresa llevaría al mercado para centralizar diferentes tareas domésticas. Conocido provisionalmente como HomePad, este equipo buscaría integrar en una pantalla varias de las funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre los productos y servicios de la marca.

De acuerdo con la información que ha circulado antes del anuncio, el aparato tendría un panel de siete pulgadas y funcionaría con un sistema operativo llamado homeOS. Desde allí sería posible gestionar accesorios inteligentes, consultar el calendario, reproducir contenido y realizar videollamadas.

Sin embargo, Apple todavía no ha confirmado sus especificaciones ni el nombre comercial definitivo.

Sucursal de Apple, compañía tecnológica. Foto: Getty Images

La integración de inteligencia artificial sería otro de los aspectos clave de estos posibles lanzamientos. El desarrollo de las nuevas capacidades de Siri habría influido en los tiempos previstos para la llegada del centro de control doméstico. Ahora, con los avances de la compañía en este campo, crecen las expectativas sobre una experiencia que permita interactuar con los dispositivos de manera más sencilla.

El Apple TV y el HomePod mini también figuran entre los productos que podrían recibir mejoras. En ambos casos, se espera que las novedades estén relacionadas con las funciones de Siri y Apple Intelligence, aunque todavía no se conocen los cambios concretos que incorporarían.

Imagen de referencia sobre un hogar con funciones inteligentes. Foto: Getty Images

La convocatoria se dio a conocer mediante una publicación de Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, en la red social X. El video de invitación muestra un bordado del logotipo de la empresa y está acompañado por la frase ‘Bienvenido a casa’, sin revelar directamente los productos que formarán parte de la presentación.

El evento está previsto para las 9:00 de la mañana en Nueva York. Durante la presentación, la compañía dará a conocer sus planes para el hogar conectado y revelará cuáles de los dispositivos que se esperan llegarán finalmente al mercado.