Las ciudades más seguras e inseguras del mundo según el Índice Numbeo

Doha encabeza en 2026 el ranking de las grandes ciudades más seguras del mundo, mientras que Caracas aparece en el extremo opuesto, según el índice de seguridad de Numbeo. La medición se construye con cinco años de reportes de usuarios sobre percepción del crimen, seguridad personal y delitos contra la propiedad y las personas, por lo que no equivale a las tasas oficiales ni incorpora riesgos geopolíticos.

Estas son las ciudades colombianas que están entre los 10 mejores destinos de Sudamérica, según Tripadvisor

En Suramérica, las urbes más seguras son, en su orden, Florianópolis, Brasil; Cuenca, Ecuador, y Medellín, Colombia. Bogotá ocupa el puesto 14 entre 24 ciudades del subcontinente. Por el contrario, Cali está en el puesto 18 regional y el 10 global entre las más inseguras.