Estas son las pymes que más venden en Colombia y que desafían a las grandes

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Servicios de Tecnologías de la Información</h2> <input type="text" id="buscador-abg" class="buscador-abg" placeholder="Buscar..."> <div class="tabla-container"> <table> <thead><tr id="encabezado-abg"></tr></thead> <tbody id="body-abg"><tr class="mensaje-tabla"><td colspan="11">Cargando datos…</td></tr></tbody> </table> </div> <div class="paginacion-abg"> <button id="btn-anterior-abg">Anterior</button> <span class="pagina-indicador" id="indicador-abg">1</span> <button id="btn-siguiente-abg">Siguiente</button> </div> </div> <div class="pie-fuente"> <p><strong>Fuente</strong>: Superintendencias de Sociedades, Servicios Públicos, Economía Solidaria, Subsidio y Transporte, así como de las Cámaras de Comercio de 22 ciudades, la Contaduría General de la Nación y reportes directos que enviaron las empresas a Dinero.</p> <p><strong>Convenciones</strong>: (C) Con datos consolidados; (I) Datos individual; (+) variaciones superiores a 1.000 %; (-) variaciones inferiores a -1.000 %; (n. d.) no disponible; (n. a.) no aplica; UN/Pat.: Utilidad neta sobre patrimonio.</p> </div> <hr class="separador-fuente"> <div class="pie-logo"> <img src="https://multimedia.semana.com/2025/04_abril/ranking_colegios/logo-dinero.jpg" alt="Dinero"> </div> </div></div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/papaparse@5.4.1/papaparse.min.js"></script> <script> /* ============================================================ WIDGET "abg" — 1.000 pymes 2026 · Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información / TI Software & Servicios de Tecnologías de la Información Todo el codigo vive dentro de esta IIFE: no comparte NADA con otros widgets de la misma pagina. ============================================================ */ (function () { const SUFIJO = "abg"; const DATA_CSV = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR0NdUp6yw2fLDmT4Uj-o25SKDDs5GeMtH87ZMKShVGVOPj1UFLw0z6-687pNYhFlN_rZLVvhEWu_YV/pub?gid=1788791274&single=true&output=csv"; let allRows = []; let headerRow = []; let datosFiltrados = []; let paginaActual = 1; const filasPorPagina = 15; function mensaje(texto) { const tablaBody = document.getElementById("body-" + SUFIJO); tablaBody.innerHTML = '<tr class="mensaje-tabla"><td colspan="11">' + texto + '</td></tr>'; } async function cargarDatos() { mensaje("Cargando datos…"); try { const resp = await fetch(DATA_CSV); if (!resp.ok) throw new Error("HTTP " + resp.status); const parsed = Papa.parse(await resp.text(), { header: false, skipEmptyLines: "greedy" }); allRows = parsed.data; headerRow = allRows[0]; datosFiltrados = allRows.slice(1); construirEncabezado(headerRow); renderPagina(); configurarBuscador(); configurarPaginacion(); document.body.classList.add("cargado"); } catch (error) { console.error("❌ Error al cargar los datos (" + SUFIJO + "):", error); mensaje("No se pudieron cargar los datos. Intenta de nuevo más tarde."); document.body.classList.add("cargado"); } } function construirEncabezado(headerRow) { const tablaEncabezado = document.getElementById("encabezado-" + SUFIJO); tablaEncabezado.innerHTML = ""; headerRow.forEach((header) => { let th = document.createElement("th"); th.innerText = String(header).replace(/\s+/g, " ").trim(); tablaEncabezado.appendChild(th); }); } function esFilaGrupo(fila) { // Sin ranking, con nombre y el resto de celdas vacias => titulo de grupo interno return String(fila[0] || "").trim() === "" && String(fila[1] || "").trim() !== "" && fila.slice(2).every(c => String(c || "").trim() === ""); } function renderFilas(filas) { const tablaBody = document.getElementById("body-" + SUFIJO); tablaBody.innerHTML = ""; if (!filas.length) { mensaje("Sin resultados."); return; } filas.forEach(fila => { let tr = document.createElement("tr"); if (esFilaGrupo(fila)) { tr.classList.add("fila-grupo"); let td = document.createElement("td"); td.colSpan = headerRow.length; td.innerText = String(fila[1]).trim(); tr.appendChild(td); tablaBody.appendChild(tr); return; } fila.forEach((celda, index) => { let td = document.createElement("td"); td.innerText = String(celda).trim(); if (index === 1) td.classList.add("bold"); // columna ENTIDAD tr.appendChild(td); }); tablaBody.appendChild(tr); }); } function totalPaginas() { return Math.max(1, Math.ceil(datosFiltrados.length / filasPorPagina)); } function renderPagina() { const totalPag = totalPaginas(); if (paginaActual > totalPag) paginaActual = totalPag; if (paginaActual < 1) paginaActual = 1; const inicio = (paginaActual - 1) * filasPorPagina; const fin = inicio + filasPorPagina; renderFilas(datosFiltrados.slice(inicio, fin)); document.getElementById("indicador-" + SUFIJO).innerText = paginaActual + " / " + totalPag; const btnAnterior = document.getElementById("btn-anterior-" + SUFIJO); const btnSiguiente = document.getElementById("btn-siguiente-" + SUFIJO); btnAnterior.disabled = paginaActual <= 1; btnSiguiente.disabled = paginaActual >= totalPag; document.querySelector(".paginacion-abg").style.display = totalPag <= 1 ? "none" : "flex"; } function configurarPaginacion() { document.getElementById("btn-anterior-" + SUFIJO).addEventListener("click", function () { paginaActual--; renderPagina(); }); document.getElementById("btn-siguiente-" + SUFIJO).addEventListener("click", function () { paginaActual++; renderPagina(); }); } function configurarBuscador() { const input = document.getElementById("buscador-" + SUFIJO); input.addEventListener("input", function () { const termino = this.value.trim().toLowerCase(); const datos = allRows.slice(1); datosFiltrados = !termino ? datos : datos.filter(fila => fila.some(celda => String(celda).toLowerCase().includes(termino))); paginaActual = 1; renderPagina(); }); } // Carga diferida: no se pide el CSV hasta que la tabla esta cerca de entrar en pantalla. // (El iframe srcdoc es del mismo origen que la pagina, por eso el observador usa el // viewport de la pagina y respeta el margen de anticipacion.) let iniciado = false; function iniciar() { if (iniciado) return; iniciado = true; cargarDatos(); } if ("IntersectionObserver" in window) { const observador = new IntersectionObserver(function (entradas) { if (entradas.some(function (e) { return e.isIntersecting; })) { observador.disconnect(); iniciar(); } }, { rootMargin: "400px 0px" }); observador.observe(document.getElementById("embed-root")); } else { iniciar(); } })(); </script> <script> (function () { const root = document.getElementById('embed-root'); root.style.position = root.style.position || 'relative'; // El iframe (srcdoc, mismo origen) se ajusta solo: la pagina padre no necesita ningun script. // Se mide SOLO root: documentElement.scrollHeight nunca baja de la altura actual del iframe. function sendHeight() { const h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) return; try { if (window.frameElement) window.frameElement.style.height = h + 'px'; } catch (e) {} // Respaldo por si este mismo codigo se usa fuera de srcdoc try { window.parent.postMessage({ type: 'EMBED_HEIGHT', height: h }, '*'); } catch (e) {} } window.addEventListener('load', sendHeight); window.addEventListener('resize', sendHeight); if (document.fonts && document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(sendHeight).catch(function () {}); } new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); Array.from(document.images).forEach(img => { if (!img.complete) img.addEventListener('load', sendHeight, { once: true }); }); })(); </script> </body> </html> '>